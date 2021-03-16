香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自香港拯救貓狗協會的多多。

名字：多多

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：1歲

絕育狀態：未絕育

其他事項：性格樂天親人

多多小時候已被去掉尾巴，因為飼養人覺得牠的尾巴搖得太厲害。當多多開始長大，飼養人又怕牠在家會搞破壞，以鐵鏈鎖在室外門口飼養；因為覺得狗食得多就要去大便、要放狗，所以長期不給予多多足夠的食物份量，令牠瘦至見骨；其後更欲聯絡漁農處送走多多。還好家人替其找到新領養人，但後來卻發現，新領養人並非住在報稱地方，更把多多困在一個正方形狹窄空間，用木板做門圍起，牠一度要以泥水當食用水。多多聽得出家人的叫聲，強行用頭撞破木板，令的鼻頭、頸和四肢受傷。希望多多可以盡快找到新領養人。

香港拯救貓狗協會資訊

慈善牌照號碼：91/14493

豁免牌照號碼：ORG-00041

官方網站：https://hkscda.com/

注意事項：在網上提交申請後，兩星期內會收到香港拯救貓狗協會的通知。如沒有收到聯絡，即表示已經落選，香港拯救貓狗協會將不另作任何通知。一般領養程序需時10天完成：

1. 申請領養

2. 發送家居相片

3. 相約與貓狗見面

4. 跟義工相約家訪

5. 接走貓狗並簽署領養書

6. 定期更新近況

以上資料的最後更新日期為2021年3月11日，詳細領養資訊可瀏覽香港拯救貓狗協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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