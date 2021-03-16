「這真的是屏東！」2月5日屏東縣縣長潘孟安在臉書上貼了好幾張照片，寫上這一句話，宣告屏東縣民公園的開幕。除了沿着殺蛇溪畔的煙火及光束令人嘆為觀止，航拍圖幾個科幻感的大圓，猶如外星人留下的印記，更讓人好奇地想一探究竟。

前身為紙漿廠 廢水沉澱池變兒童彈跳區

縣民公園足足有20公頃大，範圍包括2018年先完工的台糖縣民公園，也就是2019年台灣設計展主要展場所在地，新揭幕的是第二期工程，過去為紙漿廠所在地。航拍角度看起來很奇特的5個大圓，是在整治工程進行時無意間挖出來的，過去處理廢水的沉澱池。屏東縣政府決定保留工業遺址後，經過巧思設計，讓它成為公園5個亮點。兩個圓被設計成可以玩沙、彈跳的「雙園遊憩」區，如今不管是彈跳或玩沙，小朋友總是玩到不想回家。

設360度環形地景劇場

第3個圓則在上方設計一個白色斜頂的圓形廊道，天花板採鏡面設計，不僅夜晚點燈很有氣氛，因為可以反映觀者的一舉一動，也是處可以和自己對話的「秘境花園」；第4個圓則是蓄滿水的「在水一方」，精心設計的步道，讓人有走進水裏的錯覺，風平無波時，可以拍出秘境花園及大武山的倒影。

第5個圓是「地景劇場」，開幕當天的表演就在這裏，360度環形空間，結合旁邊的觀景平台，成為多層次的大地劇場。

24小時開放 夜間拍出歐洲古蹟感覺

除了5個圓，施工單位還挖出另一處更大、更深的「地坑」。原是紙漿貯存蔗渣、卸渣的備料區，深達6米，被挖掘「打開」後，為方便遊走觀賞，以經過銹化處理的厚鋼材區隔空間，形塑成風格強烈的工業遺址，神似歐洲的古蹟景點，隨角度不同，可拍出許多風格獨特的照片，非常酷！

特別值得一提的是，為營造親水性，殺蛇溪畔不設圍欄，希望喚醒民眾自我管理意識，對自己的行為負責，這是許多公部門不敢嘗試的作法。當然，屏東縣政府也不是任性而為，是在考慮了安全性後，在兩岸作了不同的親水設計。

殺蛇溪因整治有成，生態也漸漸回復。走在臨水步道上可聽見水聲、蛙鳴，見到覓食的白鷺，甚至老鷹盤旋。屏東在地人說，以前提到殺蛇溪就聯想到工廠，污染嚴重，沒想到現在變得這麼美。不過公園新種的樹木雖不少，但需要時間長大，未避免日曬，不妨接近傍晚時造訪，一來不是太熱，二來可一次感受公園白天、夕陽及美麗的夜色。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰

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