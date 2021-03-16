講起雪鐵龍，你或許會想起在二手市場慘變「雪條」的境況，但其實雪鐵龍最值得聯想起的該是「魔毯」，所謂的「魔毯」並非指它的地毯有甚麼魔力，而是雪鐵龍享負盛名的Magic Carpet Ride。今時今日，要尋覓這種法式Magic Carpet Ride相信就只得雪鐵龍的C5 Aircross。C5 Aircross是雪鐵龍現時體積最大的SUV，定位上跟同樣是PSA集團的標緻3008可以稱得上是姊妹車。不過，C5 Aircross明顯是走法式怪奇設計路線，而3008則是強調未來科技感，所以兩部車之間都不會找到任何影子。

內櫳方面，C5 Aircross依舊秉承雪鐵龍過去標榜的法式豪華風情，所以車廂中不乏圓潤的線條，用料都絕不失禮。但對於鍾情舊式雪鐵龍的車迷來說，新車的內櫳或許不夠以前的車款般標奇立異，相反對於一些少接觸法國車的朋友來說，這種講求人體工學和邏輯性的設計其實會更易接受。

後排三座獨立調校 空間運用富彈性

作為雪鐵龍現時的旗艦級SUV，它在設備上也絕不吝嗇，12.3吋數碼電子錶板、8吋中控屏幕連Apple CarPlay、無線充電板、雙區恒溫冷氣內置AQS空氣質量控制裝置、自動煞車、盲點偵測警示、越線自動糾正系統、主動式巡航系統、180度泊車鏡頭、全景式天窗、雙層擋風玻璃，以及腳踢電尾門等豪華SUV應有的設備都一應俱全。

除了設備齊全，C5 Aircross的實用性也有不錯的表現，尤其是尾箱空間在標準模式底下有580公升。若將後排座椅推前，空間更可增加至720公升，這個容量比起平治GLE和奧迪Q8還要大。再加上C5 Aircross的後排是罕有地可以三張座椅獨立調校，無論是載貨或載人，空間運用更有彈性。

C5 Aircross最值得一讚的還是它的漸進液壓懸掛控制避震（Progressive Hydraulic Cushion），雖說這套系統跟雪鐵龍早年使用的液壓懸掛已經沒有直接關係，不過駕駛時便會感受到工程師的內心，還是忘不了那套舊系統的感覺。哪怕新車是利用雙吸震筒的原理，以及利用額外的液壓減速結構，緩衝吸震筒在伸縮擠壓的動作和反應，但仍然保留了這份駕駛體驗。

結構更精簡的新系統，無疑稍稍影響了C5 Aircross「魔毯」般的威力，但它依然會輕柔地浮過路面所有不平，再加上廠方為座椅加厚了15mm高密度海綿，所以論乘坐質感C5 Aircross絕對稱得上是同級車之中最出色。

不過，這份「魔毯」般的舒適感，令C5 Aircross在過彎時傾側程度較為明顯，特別在急而連綿的彎路，C5 Aircross的懸掛設定或會出現吃不消的情況。

低扭充滿蠻勁 動力編排出色

動力方面，C5 Aircross採用一副PSA集團常見的1.6公升直四Turbo引擎，最大馬力為180匹，峯值扭力為250Nm。雖然馬力和扭力都不是特別強勁的組合，但賦予駕駛者無限驚喜，特別是低扭時，這車居然有一股柴油車的蠻勁；踏入高轉區域時，那180匹馬力還是忠實地呈現出來，再加上新車配用一套來自日本愛信的八前速自動波箱，動力的編排和平順性還是相當不錯。

總括而言，這部C5 Aircross絕對是市面上一部頗為另類的中型SUV，另類的意思並不代表它像以前的雪鐵龍那麼標奇立異，而是指它是少數會將舒適性放在第一位的SUV，再加上配備齊全，32萬元的售價實在是沒有甚麼好投訴。唯一要投訴的是1,600cc引擎在香港牌費制度下不太划算，車主每年交牌費時，或許會特別「肉赤」。

Citroen C5 Aircross

引擎：1,590cc直四Turbo

馬力：180ps/5,500rpm

扭力：250Nm/1,650rpm

傳動：8速EAT自動波，前驅

售價：$322,000起

查詢：Cartel Motors

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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