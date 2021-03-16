台灣高雄有民眾日前經過鳥松區水管路時，發現一旁的溝渠內竟有一隻被鐵鏈綁住的狗，後來得知是旁邊一座宮廟飼養，消息傳出後有市民質疑廟方用狗鏈吊狗，更批「今天殺狗、明天殺人」。當地政府動保處及動保團體接報後到場察看，未發現虐殺事件，並指現場飼養的16隻浪犬健康狀況還算正常，但環境須改善，強調只要有虐狗實證，定當依法處理。

事發於上周二（9日），有市民在Facebook發文，指在高雄鳥松水管路意外發現有毛孩被綁住，吊起來泡在大水溝中，神情驚恐，她想把毛孩拉起來，有人走過來告知是有人放的，目的是讓牠游泳，且定期每天早上八時進行。她指有就事件通報動保處，涉事飼主一開始還表示毛孩是撿來，若有人想認養他也接受。

有關帖文一出，即引發關注，隔天晚上有男子根據發文找到位於鳥松的該處宮廟，當場開直播要找宮廟主人出面說明，不過廟方雖有工作人員出入，但並未有人出面回應，氣得男子在直播時不斷怒罵三字經，痛批廟方人員狠心用狗鏈吊狗、殺狗，還質疑廟方吊死狗等，後來還報警處理。

當地動保處在接報後連續3天前往現場查看，沒有看到吊死狗的證據，指廟方人員飼養16隻混種唐狗，全部健康狀況還算正常，又指有看到被指稱吊在水裏的狗，目前確實沒有吊死狗的實證或虐狗證據，只是現場飼養環境須要改善。至於有關現場直播男子的質疑，動保處則強調，不能只憑照片或直播作證，只要有相關虐狗實證，一定依法辦理。

高雄市關懷流浪動物協會其後亦有到場查證，並直接詢問廟方，飼主表示是因母狗到來後不斷生下幼犬，加上陸續有其他浪犬加入，因宗教信仰考量並未給予結紮，擔心母狗發情亂跑又懷孕，不得已才將牠們綁上狗鏈。至於引發爭議的吊狗在水裏游泳，廟方也解釋是想讓脊椎不好的浪犬在水中活動復健，經告誡不妥已允諾改善。

該會理事長王小華說，很多事情不只看表面，若飼主有虐待甚至屠殺事實，她絕無法接受也不會原諒，但現場看見有水有食物，浪犬看到飼主也熱情靠近不斷搖尾巴，若有虐待不可能有此反應，只是現場飼養環境的確須要大大的改善，相較於多數廟宇看到流浪動物都是驅趕甚至毒殺，願意留下照顧的很少，「姑且不論照顧得好不好，但至少比上不足比下有餘。」

她說在場與廟方懇談許久，並介紹了現今動保法規與正確飼養觀念，為讓浪犬能繼續受到照顧，協會取得廟方同意下將把浪犬帶去結紮、預防注射，同時更換較大狗籠，改善現有居住環境。她說或許外界對廟方說法有疑慮，但協會會持續關心與追蹤，一起關注毛孩們生活環境與品質的改善。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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