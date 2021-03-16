一連五集節目「幼兒の迷思」，將會為各位爸媽解構6歲前幼兒成長線，且邀請專家分享幫助小朋友健康成長的小貼士！

小朋友比同年齡孩子發展慢？很多爸媽都會緊張大師上身！雖說小朋友的成長有快有慢，不用過於擔心，但做父母都想為孩子預備最好，盡早發掘及發展小朋友的潛能。不如今集向臨床心理學家 梁重皿（Ming） 請教一下！

個案一

家長讀者問：「常常在媽媽 Group 聽到別人分享，旁邊的小朋友兩、三歲已經學懂甚麼甚麼，自己小朋友快要升幼卻甚麼都不懂！難道真的輸在起跑線嗎？」

Ming 表示，小朋友三至四歲的時候，已經有能力根據顏色、形狀等等去分門別類不同的東西。同時，他們能由一數到去十， 亦能說自己的名字、性別、年齡。在畫畫方面，他們都可以把人畫有頭、四肢。

「去到四至五歲，小朋友就會學懂因果關係解決問題。以及他們能畫五官、四肢、整個身體。而他們亦開始明白時間概念，朝早要做甚麼、下午要做甚麼、晚上要做甚麼。而且他們懂得按不同情況排列不同的事，譬如重至輕、大至小等等。」

去到五至六歲，他們開始對日曆、時間有認識，能說年、月、日和星期。所以家長可以在這方面加以訓練他們。

4大遊戲 提升幼兒認知能力

Ming 介紹四個遊戲，給家長參考一下！

1. 顏色杯（3至4歲）

家長這個時候可以利用家中物品，訓練小朋友的認知。

同時，我們可以邀請小朋友玩數數目遊戲，如簡單數面前有多少個紅色的物件，也有助幼兒認知發展。

2. 浮沉遊戲（4至5歲）

首先鼓勵小朋友自己找答案，而日常生活中有不同的練習場境。

例如浴缸放一盆水，然後問小朋友：「當這個物件放入水中，它將會是浮或是沉呢？」讓小朋友自己思考找答案！

3. 時鐘（5至6歲）

4. 繪本（5至6歲）

家長可以利用一些繪本，去幫助小朋友了解不同的因果關係，以及解難情況！

透過這個故事，可以培養小朋友學習猜想將會發生甚麼事，學習因果關係，從而培養他們的認知能力！

鳴謝：香港親子教具網

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