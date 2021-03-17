繼泰國、台灣及新加坡等地方逐步放寬隔離計劃後，關島亦打算5月1日起開關、入境免隔離！日前（3月15日）關島總督Lou Leon Guerrero在網上記者會中宣佈重啟計劃，表示會在5月1日前給予近一半島民，62,500人接種武漢肺炎疫苗，其後更改目前關島的入境隔離政策。

現時入境關島的旅客，不論國籍及身份，均須隔離14天。關島總督指更改入境隔離政策後，旅客只須準備抵達日3天內陰性檢測報告，同時預先下載當地的專屬武漢肺炎預警手機應用程式（Guam COVID-19 Alert app和Sara Alert app），協助關島確保社區安全以及回報任何狀況，即可免去隔離限制。關島公共衞生社會福利部（DPHSS）部長Arthur San Agustin補充，他們將列出符合標準規範的檢測名單，以供外國旅客參考。

關島總督同時強調將優先替觀光旅遊產業的業者接種疫苗，並增加更多的接種疫苗及檢測中心。關島觀光局局長Carl T.C. Gutierrez表示：「我們準備以溫暖陽光的Håfa Adai精神來歡迎旅客，並且讓他們親身感受關島的熱情與美好。」並指出關島觀光局與島嶼美化專案小組正在提升旅遊環境的質素，為關島重啟之路做足準備，給觀光產業帶來一絲曙光。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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