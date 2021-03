英國語文博大精深,香港人在課室裏學習的固然正統,一板一眼,但來到英國,與當地人相處日久,會聽到不少過往在正規學習中少聽的俚語(slang),原來現實中的英語活潑生動,趣味盎然。今日為大家介紹八個常用俚語,方便融入英國生活。

1. Cheers

「Cheers」這個字,相信不會陌生,一般都是祝酒的時候說的,帶有「乾杯」的意思。可是在英國,人們很喜歡用「Cheers」代替「Thank you」來表示感謝,我當年初到英國搭巴士,見乘客下車時都會與司機說句「Cheers」,感覺新鮮。

例句:

“Do you want to help me clean the car?” (「想要幫我洗車嗎?」)

“Nah I’m good, cheers” (「不用了,謝謝。」)

2. Dodgy

「Dodgy」這個形容詞用途非常廣泛,基本上任何讓人擔憂、反感的地方都可以派上用場,用來形容事物或事情質素差、危險或不可靠。

例句:”I wouldn’t go to that pub. It can get a bit dodgy late at night.” (「我才不會去這家酒館,它入夜後就不太安全。」)

3. Quid

說到價格的時候,香港人平常會用「一蚊」代替正統的「一元」,英國人也有相似的做法,常常會以「quid」代替「pound」表示一英鎊,據說是來自拉丁語「quid pro quo」,意指「對價關係」。

例句:”Can you lend me a quid for the parking machine?” (「可不可以借我一鎊泊車?」)

4. Pissed

「Pissed」的用法有點微妙。「Pissed」在美國解作「憤怒」,在英國則不然。在英國,「pissed」是「喝醉」的意思,「pissed off」才是「憤怒」之意,如果同事叫去「Let’s get pissed」,就不要誤會了。

例句:”I was so pissed off when I saw how pissed she got at the party.” (「當我看見她在派對中喝到爛醉時,就忍不住火冒三丈。」)

5. Mate

「Mate」是朋友(friend)的俚語,近似廣東話的「老友」,用法微妙,感覺既隨便又略帶輕浮。

例句:”Stop mugging me off, mate.” (「咪玩啦,老友。」)

6. Bloody

在正統英語中,「bloody」是「血腥」的意思,但在英式俚語世界裏,它可以用作加強語氣,甚至帶有輕微的冒犯性,我同事就經常在工作期間來一句:「Bloody hell……」

例句:”Bloody British English is bloody confusing! Bloody hell! Why do they have so much bloody slang?” (「他X的英式英文真是他X的讓人迷惑!他們怎麼會有那麼多他X的俚語?」)

7. Bollocks

「Bollocks」在中古英文裏是睪丸的意思,在現代卻是粗俗、罵人的粗口用語,用作名詞時是「胡說」的意思,用作形容詞時則形容該事物低質、毫無用處。

例句:”That’s a load of bollocks.” / “I went to see the football. It was a bollocks match.”(「這都是胡說!」/「我去看足球,那真是一場廢到不行的球賽。」)

8. Brilliant

「Brilliant」這個字當然不是英國獨有,只是英國人特別喜歡用,用來形容一切令人振奮的美好事物,尤其是利好消息。

例句:”You got the job? Oh, mate, that’s brilliant.”(「你獲聘了?噢,老友,這真是太好了。」)

俚語的應用,為英國人日常的對話添上不少佻皮的色彩,當然以上只是八個較為常用的,尚有更多等待發掘。初來英國者不懂俚語也不必慌張,在大部份情況下,對話之中的一兩個俚語並不會影響溝通和理解。放心融入英國生活,多和當地人交談,英語能力自然提升,得心應手。

Cheers, mate!

撰文:顧書維

前社區主任,留學英倫,主修國際關係,現於國際顧問公司任職,寫文章以自娛娛人。

編輯:洪慧冰、鄒仲安

