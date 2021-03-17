英國語文博大精深，香港人在課室裏學習的固然正統，一板一眼，但來到英國，與當地人相處日久，會聽到不少過往在正規學習中少聽的俚語（slang），原來現實中的英語活潑生動，趣味盎然。今日為大家介紹八個常用俚語，方便融入英國生活。

1. Cheers

「Cheers」這個字，相信不會陌生，一般都是祝酒的時候說的，帶有「乾杯」的意思。可是在英國，人們很喜歡用「Cheers」代替「Thank you」來表示感謝，我當年初到英國搭巴士，見乘客下車時都會與司機說句「Cheers」，感覺新鮮。

例句：

“Do you want to help me clean the car?” （「想要幫我洗車嗎？」）

“Nah I’m good, cheers” （「不用了，謝謝。」）

2. Dodgy

「Dodgy」這個形容詞用途非常廣泛，基本上任何讓人擔憂、反感的地方都可以派上用場，用來形容事物或事情質素差、危險或不可靠。

例句：”I wouldn’t go to that pub. It can get a bit dodgy late at night.” （「我才不會去這家酒館，它入夜後就不太安全。」）

3. Quid

說到價格的時候，香港人平常會用「一蚊」代替正統的「一元」，英國人也有相似的做法，常常會以「quid」代替「pound」表示一英鎊，據說是來自拉丁語「quid pro quo」，意指「對價關係」。

例句：”Can you lend me a quid for the parking machine?” （「可不可以借我一鎊泊車？」）

4. Pissed

「Pissed」的用法有點微妙。「Pissed」在美國解作「憤怒」，在英國則不然。在英國，「pissed」是「喝醉」的意思，「pissed off」才是「憤怒」之意，如果同事叫去「Let’s get pissed」，就不要誤會了。

例句：”I was so pissed off when I saw how pissed she got at the party.” （「當我看見她在派對中喝到爛醉時，就忍不住火冒三丈。」）

5. Mate

「Mate」是朋友（friend）的俚語，近似廣東話的「老友」，用法微妙，感覺既隨便又略帶輕浮。

例句：”Stop mugging me off, mate.” （「咪玩啦，老友。」）

6. Bloody

在正統英語中，「bloody」是「血腥」的意思，但在英式俚語世界裏，它可以用作加強語氣，甚至帶有輕微的冒犯性，我同事就經常在工作期間來一句：「Bloody hell……」

例句：”Bloody British English is bloody confusing! Bloody hell! Why do they have so much bloody slang?” （「他X的英式英文真是他X的讓人迷惑！他們怎麼會有那麼多他X的俚語？」）

7. Bollocks

「Bollocks」在中古英文裏是睪丸的意思，在現代卻是粗俗、罵人的粗口用語，用作名詞時是「胡說」的意思，用作形容詞時則形容該事物低質、毫無用處。

例句：”That’s a load of bollocks.” / “I went to see the football. It was a bollocks match.”（「這都是胡說！」／「我去看足球，那真是一場廢到不行的球賽。」）

8. Brilliant

「Brilliant」這個字當然不是英國獨有，只是英國人特別喜歡用，用來形容一切令人振奮的美好事物，尤其是利好消息。

例句：”You got the job? Oh, mate, that’s brilliant.”（「你獲聘了？噢，老友，這真是太好了。」）

俚語的應用，為英國人日常的對話添上不少佻皮的色彩，當然以上只是八個較為常用的，尚有更多等待發掘。初來英國者不懂俚語也不必慌張，在大部份情況下，對話之中的一兩個俚語並不會影響溝通和理解。放心融入英國生活，多和當地人交談，英語能力自然提升，得心應手。

Cheers, mate!

撰文：顧書維

前社區主任，留學英倫，主修國際關係，現於國際顧問公司任職，寫文章以自娛娛人。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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