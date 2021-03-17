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早產嬰｜孕期無故出血屬早產先兆 醫生指早產增學習障礙及自閉風險

51分鐘前

每個媽媽都希望孩子可平安來到世上，不過孩子亦有機會提早報到。據統計，香港約有6至7%的孕婦會出現早產情況，早產的定義為懷孕第二十四周至第三十六周六天，香港中文大學醫學院婦產科學系主任及教授梁德楊醫生表示，早產的原因大致分兩類：一、屬自然發生；二、屬醫學原因，醫生迫不得已要把胎兒取出，自然早產的比例佔三分二，而醫學原因早產佔三分一。

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梁德楊教授續稱，有兩個主要原因會導致自然早產：第一是子宮肌肉受刺激出現收縮；第二是子宮頸較為鬆弛，容易造成早產。而子宮收縮主要有三大原因：第一是懷上雙胞胎，雙胞胎的早產機率比單胎多兩至三倍；第二是羊水過多，有機會是先天性因素，亦有機會是妊娠糖尿病或胎兒異常引起；第三是細菌感染，當細菌感染胎盤，有機會刺激肌肉收縮而出現產前流血情況。導致子宮頸鬆弛的原因包括：曾進行子宮頸手術，令子宮頸破損。例如曾進行刮宮或經常墮胎，或子宮頸生長了不正常細胞，須進行簡單的切除手術，都會損害子宮頸。而醫學原因造成的早產，包括孕婦自身的疾病引起，如妊娠性高血壓或胎盤前置，其次是胎兒發育不良或結構異常等。

梁德楊教授提醒，早產有兩個主要先兆：第一是孕婦感到子宮收縮，他解釋雖然懷孕期間子宮收縮時有發生，尤其懷孕超過30周的女性，子宮為生產作準備會不時收縮；兩者的分別是早產出現的子宮收縮，次數會較頻密，或每五至十分鐘便出現一次，而且收縮的力度會不斷增強。另外，孕婦做超聲波檢查時，若發現子宮頸變短，早產的風險亦相對較高。

梁德楊教授強調，子宮偶爾收縮或是正常現象，但出血實屬異常，大多原因是胎盤前置，胎盤底容易滲血，若出血情況一發不可收拾，孕婦會有生命危險，醫生便須開刀把胎兒取出。第二是胎盤脫落，除了令孕婦出血，更有機會導致胎死腹中，同樣須緊急開刀。第三為未知原因，即醫學上難以找出出血原因。

子宮頸結紮有助預防早產

曾經早產的孕婦，再次出現早產的機率會提升，但假如是雙胞胎或胎兒結構異常而導致胎水過多，這些情況未必會影響下一胎。不過如果是子宮頸問題，就絕對有影響。梁德楊教授建議子宮頸鬆弛的女性，可以考慮以手術方式進行子宮頸結紮，利用針線把子宮頸收緊，而子宮頸較短的孕婦可使用黃體酮藥物，以減慢子宮頸縮短的現象。

即使早產嬰順利出生，仍要面對很多難關，香港中文大學醫學院兒科學系教授林鴻生醫生表示，早產嬰的器官發展未成熟，不同程度的早產嬰兒，生存率存在很大差異：24周的生存率會較低，只有五至六成；27至28周的早產嬰兒有八至九成生存率；而28周或以上的早產嬰已達九成生存率。

林鴻生教授續指，早產嬰最明顯是肺部發育不夠成熟，出生後難單靠自己呼吸，大多要用上呼吸機及高濃度的氧氣方可維持生命。但吸入高濃度氧氣，同時會令他們的眼部血管出現不正常增生，造成視網膜病變，即俗稱的早產嬰兒眼，嚴重更會造成視網膜脫落失明。除了肺部及眼睛外，其他器官亦會受影響，如腦部及腸道，由於未完全發育，腦部較容易出現腦出血，若情況嚴重更可能引致其他併發症，如腦癱或智力受損。此外，早產嬰供給腸道的血液及養份並不足夠，增加腸道出現壞死的情況。再加上免疫系統發展未成熟，但同時要在醫院進行各種醫療程序，亦增感染機率。

兩歲前以矯正年齡計算

由於早產嬰與足月嬰的發展存在一定差距，所以醫生於早產嬰兩歲前，一般會以矯正年齡計算發展。林鴻生教授解釋，矯正年齡是用以計算早產嬰的發展，簡單而言即以預產期作為出生日期，如24周出生的早產嬰，在他六個月大時便當作兩個月大；因為若以六個月大的發展標準去評估一個24周大的嬰兒，便無法真正評估嬰兒是否出現發展遲緩。不過矯正年齡通常適用於兩歲前，因為兩歲後兒童的發展，數星期的差異不大。

不過，除出生時的健康問題，早產嬰日後亦可能要面對不同發展障礙。林鴻生教授補充，主要有數個情況，如智能、言語或學習上的發展障礙。對比足月嬰兒，早產嬰亦較大機會出現讀寫障礙自閉傾向，但這些問題未必會太早發現。所以林鴻生教授建議，在安全情況下，可多與孩子外出或與其他小朋友玩耍，因為外界多樣性的刺激，對孩子的發展會較為有利。

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中大舉辦網上研討會探討早產嬰兒發展問題（詳情）

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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