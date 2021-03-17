富士Fujifilm的新相機陸續有來，繼攝錄旗艦X-T4和中階Vlogging神機X-S10之後，輕便靚仔的X-E4亦正式到港。Fujifilm X-E4厚度大幅降低，機身僅重364g，外出行山時沒有負擔。

X-E4大幅瘦身 行山沒負擔

Fujifilm X-E4最大的賣點就是細小輕便以及設計復古靚仔。X-E4的厚度（121 x 73 x 33mm）比上代X-E3（121 x 74 x 43mm）大幅降低10mm。作為可換鏡的APSC相機，X-E4（364g）的重量比不可換鏡的X100V（478g），更細更輕。

X-E4與新餅乾鏡頭XF27mm F2.8 R WR非常匹配，體積之細，可以直接放進口袋。記者帶着一機一鏡行了一次山，其中有一半時間是手持相機拍攝，真的是沒甚麼負擔，輕便也算是很大的優點。

經典旁軸相機設計 簡潔靚仔

X-E4新機身設計雖然漂亮，但就有好有不好。先講好的，X-E4繼續使用經典旁軸相機造型，但線條比上代X-E3更加簡潔，機頂以至整部相機都平整了許多，沒有了手柄位，更像傳統菲林相機，也越來越像Leica相機。

X-E3上的全自動模式撥杆取消，X-E4改為在機頂的快門轉盤中加入P模式（程序自動曝光），對新手友好。X-E4也改用了一塊3吋的可翻轉螢幕，除了腰平、高炒構圖更方便之外，也可以向上180翻轉自拍。

之後就講下不太好的改變，未知是否因追求輕薄而做的取捨，X-E4的操控感是比X-E3差。X-E4取消了後滾輪、對焦模式撥杆，也閹割了不少按鍵，更改拍攝設定時會慢一點，幸好前置滾輪仍可以按一下切換更改其他拍攝設定。

X-E4完全沒有手柄，雖然漂亮，不過很難手持，搭配輕便鏡頭還好，鏡頭稍重的話，手持真的較吃力。

影像核心與旗艦機一致

X-E4搭載富士用家耳熟能詳的X-Trans CMOS 4和X-Processor 4，即X-T3、X-T4、X-T30、X-Pro3、X100V和X-S10正在使用的影像核心，所以X-E4的畫質基本與高階機睇齊。2,610萬像素的畫質表現細緻，新機也支援18種菲林模擬。高ISO表現不錯，不過由於沒有機內防震，夜景拍攝就要留意快門速度不要太慢。

新機擁有425個對焦點，對焦真的快；支援人眼和人臉偵測，就算主體較遠，偵測效果都不錯，也有半按快門自動追焦功能。對焦表現很滿意，但還是期待富士能加入動物眼睛追焦功能。

X-E4最高支援4K 30fps錄影，1080P 240fps10倍慢動作錄影，透過HDMI可外置錄影10bit 4:2:2影片。不過X-E4也沒有搶X-S10的生意，並沒有機內防震，所以X-E4就算有翻轉螢幕都不太適合Vlogging。

富士近年的花多眼亂的APSC新機，應該怎樣選擇？想一步到位、影相拍片都極強，不用想就是X-T4。預算有限就可以選擇中階機種，影相為主，可選擇X-T30，單反造型、操控好；錄影為主，可選擇X-S10，6級機身防震、多角度翻轉螢幕，很適合Vlogging。

要極致輕便、靚仔，當然就是新機X-E4，APSC相機輕便確實是比較重要的元素，而且X-E4的畫質表現基本與高階機睇齊，對操控要求不太高的話，也值得選擇。

Fujifilm X-E4

超主觀評分：7.5/10

$6,680

記者：梁志穎

攝影：伍永健

編輯：鄒仲安

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