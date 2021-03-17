每逢放假，必備節目當然少不了與愛寵行街玩樂！位於沙田的HomeSquare由3月20日至4月11日，逢六、日及公眾假期都會舉辦《寵物 ‧ 家 ‧ 市集》，為一眾主人搜羅了不同的本地自家製手作產品，由扮靚的得意衣物、天然健康食品，至寵物清潔用品等，應有盡用。巿集更特設「寵物優先升降機」、免費租借寵物車、寵物廁所等寵物友善設施，包保人寵都行得開心又放心！

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

市集分為「扮靚區」和「美食區」。「扮靚區」主打成份健康、天然無添加的毛孩護理產品，包括手工調製的沖涼液、貓咪紓壓噴霧等，以及得意抵死的cosplay服裝。大部份檔主的產品均經過自己家中主子親身試用，質素優良之餘更保證能配合主子需要。「美食區」則準備了自家製寵物有機小食、提倡寵物飲食均衡的鮮食包，以及貓奴必備的新鮮貓草等寵物美食供主人選購。主人更可即時向檔主了解不同食品的成份、營養價值、用後評價等等，讓毛孩大飽口褔之餘又夠晒健康。除了寵物家居用品外，巿集也準備了多款動物造型的家居擺設、配飾及文創精品，包括精美手作皮革、女士最愛的配飾畫家帽、不同類型的動物花紋飾物，以及文青最愛的簡約編織袋、動物手帳貼紙等等。

為了讓主人與毛孩都可以無憂無慮地逛街，巿集貼心地準備了一系列寵物友善設施，由下車到滿載而歸都能舒舒服服、輕鬆寫意。首先，主人可以與主子乘坐「寵物優先升降機」由停車場直達市集場地。此外，商場提供了寵物車予顧客免費借用，顧客更可以自由選擇於HomeSqaure或旁邊的沙田新城市廣場借還，方便主人與愛寵於HomeSquare逛市集後，再到新城市廣場的寵物公園放電。市集場地設置寵物便所、除臭劑和拾便膠袋方便主人處理寵物便便。如有需要，也可到商場的顧客服務中心免費取用尿墊。在巿集場內，主人可以放下寵物於地上自由走動，不用左擁右抱。

除了逛巿集外，商場也特意打造了愛心打卡牆，可以與主子拍照打卡兼呃like！此外，商場提供了不同的購物折扣優惠及抽獎遊戲，詳情可以留意商場社交平台或有關宣傳。

HomeSquare【寵物‧家‧市集】活動詳情

日期：3月20-21,27-28日及4月2-6,10-11日（逢星期六、日及公眾假期）

時間：上午11時至下午6時

地點：沙田鄉事會路138號HomeSquare 5樓平台花園

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！