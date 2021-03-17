今年的1月16日，前「包山王」 黎志偉，只用雙手及繩索，連人帶輪椅挑戰攀登320米高的如心廣場。雖然結果因時速50公里的強風下，被迫中途放棄，但其實他早已超越自己極限，他事後表示除了感謝團隊家人支持外，更透露原來Apple Watch也提供了一定的幫忙與鼓勵。問到他還會否再次挑戰同一大廈，他竟然極速說：「不！」你以為他不敢再挑戰便錯了，他續說：「要爬，下次就爬更高的！」

黎志偉說，正如一般運動員，Apple Watch一直是他鍛煉的好幫手，量度心跳、呼吸等來監察自己的身體狀態和訓練效果，他坦言今次挑戰難度和所需體力都太高：「唔好話心跳和呼吸，其實連時間都冇乜睇過。」但他說，在起初還相對輕鬆時，Apple Watch就帶給他不少向上的動力：「因為Apple Watch新加了高度計功能，對一般人來說或者相對少用，但對正在攀爬的我，就是很好的鼓勵。因為我一直爬，其實已沒太多高度的概念，但望一望Apple Watch就知道自己原來又達到某一高度，讓我更有推動力繼續向上。」

談到今次挑戰的難度，高度、體力、大風等等問題當然是基本的，亦談過不少次；但他透露，原來其中一個最大難度是「自找」的：「其實在繩索調校上，我大可用較高比例的配置，讓我可更輕鬆爬每一步，而每一步亦可上升更多距離。」不過他覺得這樣有違了希望「只靠雙手攀爬」的原意：「所以我選擇用最簡單、大概是2比1的滑輪比例。基本上每一下都是靠雙手把整個人及輪椅的重量拉起，而每拉一次其實也只會上升3至5 cm，如此便最接近真正攀爬者感覺和最傳統攀爬方法。」雖然下半身癱瘓，但身上的運動員之血卻從沒有流走。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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