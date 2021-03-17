2020年的「香港國際電影節」經歷了先延期後取消的慘況，令一眾影迷失望而回。苦等一年，「第45屆香港國際電影節」終於在今年4月重磅回歸！最具話題（最想搶購）的除了開幕電影《風再起時》、《七人樂隊》以及王家衛經典修復版《墮落天使》、《春光乍洩》、《花樣年華》及《2046》重登大銀幕外，主辦單位亦同時搜羅了一系列非常高質的東瀛電影，令所有日影迷虎視眈眈，準備喺今天（3月18日）門票開賣首日立即撲飛。

《間諜之妻》愛情的嫉妒與瘋狂

在云云日本電影中我有兩次被音樂與影像融合的長鏡頭感動得毛管直豎的經驗，一次是《花與愛麗絲》最後蒼井優跳舞一幕，另一次就是黑澤清的《東京奏鳴曲》，兒子坐在龐然YAMAHA鋼琴上彈奏貝多芬的《月光奏鳴曲》，抒發出他對父親香川照之失業的慨嘆、父母情感消逝的無奈，以及自己內心深處的惘然若失。黑澤清不單擅於描繪角色內心情感，他鏡頭下的每一個角色幾乎都擁有不能宣之於口的秘密，《間諜之妻》正是一齣滿肚密圈與疑團的電影。《間諜》本來為NHK一連八集的電視劇，如今電影版將重新調校播放比例及色調，令其更具電影質感，結果在多個外國影展中獲高度讚揚，亦為黑澤清贏得2020年威尼斯影展銀獅獎（對上一次日本片獲獎已經是2003年北野武的《盲俠座頭市》，此片為松竹發行，可惜未能獲選為今屆電影節「松竹100周年選映作品」），更被傳媒稱為「黑澤清的最佳電影」。

蒼井優與高橋一生近年成為了營幕情侶，大家記憶猶新的有去年於Netflix上架的《愛情人形》，其實二人早於2001年《青春電幻物語》已經共演，今次已是他們第三次合作。《間諜》的時間點設定於第二次大戰爆發前後，福原優作（高橋一生飾）與聰子（蒼井優飾）本是生活在神戶的商人夫婦，優作在一次誤打誤撞下發現國家機密並決定公告天下，聰子亦同時做出不可挽回的決定：「你背叛了國家，但我可以為了你，背叛全世界」。電影牽涉到中日戰爭期間日軍一些違反人倫的惡行，《間諜》以此為題材，以一段戰爭的謊言與殘酷體現愛情的嫉妒與瘋狂。《間諜》陰霾滿佈的壓抑氛圍，讓人想起李安的《色，戒》，如今易先生與王佳芝的故事換成了優作與聰子的故事，到底一場戰爭可以成全一段傾城之戀，還是摧毀本來堅貞不二的愛情？

《敗犬拳王》東瀛版林作拳賽對決

當大家都在期待武正晴的《全裸監督》第二季何時在Netflix上架時，國際電影節搶先一步為大家送上他的另一部作品《敗犬拳王》。認識武正晴始於《100円的愛》，此戲不但讓我們見識了安藤櫻影后級演技，還見識了「武正晴式熱血」，這份熱血不單是主角站上擂台打嬴對手吐氣揚眉，而是一個人如何將整個靈魂作抵押、以整條生命來助燃的人生大翻盤。《敗犬》再度集結六年前《100円》的班底，主角森山未來憑此片奪得日本「第75屆每日映畫賞」最佳男主角（電影同時獲得日本映畫優秀獎及最佳攝影）。電影跟《100円》同樣描寫被世界遺棄的喪家犬如何透過拳擊拿回作為人應該先賦予給自己然後再被人賦予的尊嚴：末永晃（森山未來飾）是前輕量級拳擊冠軍選手，如今淪為風俗店小混混；年輕拳手大村龍太（北村匠海飾）在孤兒院長大，只能視拳擊為生命中的唯一；三流藝人宮木瞬（勝地涼飾）為博取人氣而參加電視台節目挑戰拳擊（東瀛版林作？），三個男主角加在一起是否會比《100円》好看還是未知之數，不過在YouTube上公佈的電影花絮中，他們練習的刻苦程度跟《一秒拳王》不相伯仲。

同場還有看過《火口之二人》後一眾男影迷深深愛上的瀧内公美、剛憑《喜劇愛妻物語》封影后的水川麻美以及演藝世家老祖宗柄本明參演。留意《敗犬》共分上下兩集，國際電影節將會一氣呵成上演。近年看過最好看的日本拳擊電影是菅田將暉和梁益准合演、改編寺山修司小說的《啊，荒野》，恰巧兩齣電影都是分為上下兩集，都是拳擊觀影馬拉松，都是描寫喪家之犬，且看《敗犬》能否更勝一籌。

《她和他的戀愛花期》文青戀愛搭上現實不僥人

我可以肯定《她和他的戀愛花期》門票一開售即滿座（日本票房截至3月9日連續6周奪冠，總收入突破26億），有三類觀眾誓必搶購，第一類是有村架純的男粉絲，第二類是菅田將暉的女粉絲，第三類就是慕編劇之名入場的影迷。如今日劇有四位編劇大家一聽到名字便知是好劇的，分別是野木亞紀子、古澤良太、官藤官九郎以及坂元裕二，《花期》更是坂元首部登上大銀幕的作品。這樣說起來有點不可思議，從《東京愛的故事》（1991）、《最完美的離婚》（2013）到《四重奏》（2017），原來坂元一直未離開過電視框，今次離開Comfort Zone，寫的卻是回歸《東京》的純愛故事：在東京車站錯過尾班車而邂逅的大學生山音麥（菅田將暉飾）及八谷絹（有村架純飾），因為徹夜傾談音樂和電影而相知相交（熱愛楊德昌《牯嶺街少年殺人事件》、敬仰多番拒絕獎項的郭利斯馬基、一同視押井守為神），同居更養流浪貓，整齣電影開局就是文青式戀愛，不過坂元豈會放過童話希冀，他將所有美好拉回現實，五年的同居生活伴隨着職場煩惱社交焦慮等down to earth的問題，在見證着澀谷PARCO關店及迎接《SMAP X SMAP》最終回的同時，神仙眷侶的生活也要走到分歧點。

坂元如何將一個純愛故事搭上生活不僥人的現實，再加入大量看透世情的坂元式金句，同場參演還有近年急速冒起的超清純美少女清原果耶（瞓身推介2019年日劇《我的事說來話長》）、今年大河劇《直衝青天》表現一流演技的小林薫，以及久未露面的小田切讓，全都是入場欣賞《花期》的一大誘因。

《水俁曼荼羅》日本公害半世紀訴訟

今年電影節搜羅了不少日本紀錄片，其中最值得留意是《水俁曼荼羅》。水俁病是人類史上最恐怖的公害疾病之一，水俁為地方名，因為這宗公害事件源自熊本縣水俁市而得名（但發生於武漢的肺炎卻不能稱為武漢肺炎）：50年代一間工廠任意排放有機水銀（有機汞化合物），人民捕食當地海產後相繼中毒，最後引發為全市災難。水俁病非常恐佈，最初大家發現病徵的不是人而是貓，大量流浪貓投海自殺，數量竟多達50,000隻（日本將之稱為「貓舞蹈病」），後來疾病延伸至人類身上，大量居民開始口齒不清、走路不穩，病情嚴重者雙眼失明、全身痙攣，最後高聲大叫大嚷而死。《水俁》歷時15年拍攝，攝製隊詳盡描繪了污染受害者所面臨的困境，走入一眾受水俁病影響的家庭，深入報導他們的生活狀況，以及展示學者研究及法律訴訟等各個方面的調查，這宗公害事件所引發長達半世紀的求償訴訟至今依然持續。《水俁》片長達371分鐘，鉅細無遺地表達出人類對環境保護的刻不容緩。此外，國際電影節的日本紀錄片還有《令和新選組》及《奧姆真理教與我》：《令和》是日本新興政治團體，在網絡聲勢浩大，此片同樣長達249分鐘，大家想看的話記得前一晚好好養尊處優；《奧姆》導演阪原淳是毒氣事件生還者，片中找來昔日真理教的公關總監荒木浩訪問，資訊彌足珍貴，讓大家除了看村上春樹的《地下鐵事件》之外有另一個了解事件始未的選擇。

松竹100周年作品

今屆香港國際電影節中值得推介的日本電影當然不止上述幾齣，不得不提的還有為慶祝「松竹100周年」選映的十套作品。一說起松竹映畫就會聯想到那個超巨型富士山相片片頭，然後便是一連串殿堂級名字，像今次選映的如小津安二郎《彼岸花》（1958）、木下惠介《二十四隻眼睛》（1954）、山田洋次《幸福黄手絹》（1977）、今村昌平《我要復仇》（1979）、大島渚《御法度》（1999）都是值得一看再看的經典。另外《東京夜空最深藍》導演石井裕也新作《只能唱的心聲》；去年11月才在東京電影節公映、新鮮滾熱辣的《永遠比那些笨蛋年輕》；以及被譽為繼是枝裕和、河瀨直美後最具創造力的日本當代導演濱口龍介的閉幕電影《偶然與想像之輪》，日影迷都不容錯過。

撰文：永高

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！