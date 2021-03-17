台灣興起台式飲品多年，多間台式飲品更「過江龍」來到香港開分店，但其實普遍台式飲品的熱量高，一杯珍珠奶茶已經相等於一碗白飯的熱量，飲得多隨時令三高飆升。最近台灣正考慮禁止高中以下學校售含糖飲料，引起極大爭議。

8成中學生每周飲至少一次含糖飲料

美國毒理專家招名威教授贊成應把含糖飲料逐出校園，甚至認為不限於高中以下，而是所有校園都不應該販售含糖飲料，畢竟攝取過多的糖，不僅會肥胖，還會傷及腦部，有礙學習。

根據2013至2016年台灣的國民營養健康狀況變遷調查顯示，有高達93.9%的初中生及88.9%的高中生、83.6%的19至44歲成人每周飲至少一次含糖飲料。市面出售含糖飲料原料多添加以「果糖」為主的外加糖，營養密度低，不但無法解渴，過量還會引發多種疾病。

高糖易引起身體炎症反應及長期病

高糖易引起身體炎症反應及長期病，例如是胰島素失調，通常過量攝取糖份後，糖會跟蛋白質結合形成糖基化蛋白質，這種變異的蛋白質會隨着血液流到身體各處，容易讓身體發炎，長期無法排除的情況下，肥胖、老化、糖尿病、代謝症候群、心血管疾病及腦部病變的風險就會大增。

其實攝取適量的糖未必是壞事，因為當我們吃到糖，舌頭的味覺接收器接收到甜味的訊息，就會觸發大腦神經細胞釋出荷爾蒙「多巴胺」，會讓我們感到滿足、愉悅，很像吸了尼古丁一樣，會有「迷上甜食」這類成癮的現象。但若食用過量的含糖食品，歡愉的功能會被屏蔽掉，特別是負責降低焦慮、恐懼、壓力反應的腦源性神經滋養因子（brain-derived neurotrophic factor, BDNF）會大幅減少，結果憂鬱症和躁鬱症的發生率都會提升。

加州大學洛杉磯分校在大鼠的研究也發現，持續食用高果糖6周，大鼠的腦部反應會逐漸開始遲鈍，神經細胞的突觸反應也明顯下降，至6周後表現最差。此外，有研究也發現，過量糖份也會導致記憶力及學習能力下降，受影響的年齡層由胎兒起、青春期，到中老年各年齡層均會受到智力下降的影響。

一日只可攝取不多於9粒方糖

人每日可攝取的糖份份量，視乎人的體重，例如體重50至60公斤的一般成人，每日所需熱量約1,500至1,800大卡，外加糖攝取量不宜超過150至180卡路里，即37.5至45公克的糖（約7至9粒方糖，每公克糖4卡路里）。以台式飲品為例，大杯全糖烏龍茶（約700毫升），外加糖量約57.4公克（熱量約230大卡），飲用一杯即超過每日上限。

部份人或覺得選「半糖」或「少糖」可減罪惡感，以為攝入糖量可大減，不過本報曾在市面上購入黑糖飲品作甜度測試，並對比其正常版本及「半糖」或「少糖」版本，化驗結果顯示兩款均只相差約10%的糖份，同時，半糖及少糖樣本的總脂肪含量，反而較正常糖樣本略高。

不過招名威教授認為，加強宣導健康飲食的概念比強制禁止更為重要，否則就算校園內不能賣含糖飲料，學生也可以在校外的範圍飲用，當局應加強教育，告知計算糖份劑量的標準，讓學生和社會大眾練習自己去控制適量飲食。

資料來源：美國毒理專家招名威教授

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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