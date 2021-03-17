香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Sam Tung。

名字：Sam Tung

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：500369

晶片編號：603 288 607

Sam Tung可以說是中心裏數一數二最怕生的狗狗。自小便沒有接觸過外界的牠，難免會對這個世界充滿恐懼，更何況連最親密的人（前主人）都選擇離牠而去。即使在房間裏看見陌生人，Sam Tung也只會躺在床上凝望着你，然後不停發抖。而在房間外，看到陌生人更會趴在地上慢慢爬行。現在的Sam Tung已比剛來的時候進步了不少；有時候還會好奇心發作，站在房間的床上四周張望。Sam Tung亦曾患過心絲蟲，故此主人需多加注意看看牠的身體有否出現病徵。你願意給Sam Tung一個家，帶牠感受一下這個世界的美好嗎？

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月15日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！