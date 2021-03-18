香港政府公佈《香港電動車普及化路線圖》，目標2050年車輛零排放，即是到時在街上只會看到電動車、環保車款，而2035年登記新車則全部100%為電動車，即是停售燃油引擎新車款。其實，全球不少地方也有類近的發展計劃，亦有禁止燃油車輛在路上行駛的時間表；同時間，不少大車廠也公佈在不同年份開始完全停產純燃油車款，主力發展電動車，所以這路線圖不算是新鮮事、大發現，只是跟隨全球車壇大潮流。不過，對於現已主力發展電動車的品牌來說，早着先機才是重點？

全球大趨勢 歐洲四年前已出時間表

世界不少地區，尤其歐洲國家，已經早於2017年左右公開停售燃油車的時間表，包括英國、法國、西班牙等地將會於2040年全面停售，而作為汽車生產大國之一的德國，則會在2030年實行。而擁有法拉利、林寶堅尼等超跑品牌的意大利，已經有羅馬這地區表態，在2024年會停售純燃油車款。全球亦有不少大城市開始規劃禁止燃油車上路的政策。

至於車廠品牌亦有配合，例如平治預定2022年會停止生產純燃油車款，以混能車款及純電動車款取代。寶馬亦剛傳出將旗下品牌MINI轉型為純電動車品牌，於2030年停產燃油車。還有美國龍頭通用，亦設下2035年停產燃油車的目標；大眾則是2030年前。日本方面，豐田會於2025年前停出純燃油車款；本田則在2022年開始在歐洲市場停售純燃油車款。

近一年銷量飆升 電動車業內人士：只是「追落後」

政府公佈的《香港電動車普及化路線圖》，隨了停新登記燃油私家車外，亦預定2025年全港私人充電設施數目會增至15萬個，公共充電設施則增至5,000個，同時研究未來新建私人樓宇停車位必須配備充電基建，並要求新發展區的公共運輸交匯處提供指定充電位。亦會計劃在2025年起在政府停車場徵收充電費，將充電服務市場化。政府亦計劃10年內將部份加油站轉型為充電站。這個轉變，對電動車廠商來說，是好是壞？

香港電動車業界人士回覆蘋果時指，政府定下2035年停止新登記私家車，反應雖算是比較遲，但2035年這個年份尚算合理，「有好過冇」，否則各車廠其實都已經停產燃油車，政府再停新登記都變得沒意思。至於電動車充電網絡，因為某品牌充電器只對應該品牌車款，所以一直未能進入政府停車場，簡單來說：政府沒有任何支持，但提到公共充電器數量時，卻又會將其計算在內。今次政府預定大幅增加充電位，可能會有轉機，而廠方亦持開放態度表示歡迎隨時傾談任何型式合作。

至於停車場充電位收費方面，廠方則表示長遠計是好事，因為很多用家在免費充電位充完電後也不會把電動車駛走，令充電器使用效率並非最高，收費應可以減少這類情況，亦都可能會吸引更多新充電器供應商願意投資。

而提到電動車電池回收的生產者責任計劃，廠方則表示暫時影響不大，因為他們的電動車電池都比較耐用，短期內不會有回收問題。但希望政府可以和業界多作溝通，因為除了成本問題，回收時也擔心有關於電池技術的機密資料洩露。

最後，你可能在近一年都發覺，身邊換電動車的朋友大增，業界人士就表示暫未談得上是高過預期，因為早年政府取消稅務優惠後，銷售數字極差，現在只是「追落後」，只希望政府措施不要朝令夕改，能繼續推動電動車市場發展。

消委會電動車測試 大熱車款評分高

其實說到電動車普及化，最新一期消委會《選擇》月刊亦比較了30多款車輛表現，當中就有11款為電動車，根據總評分，Tesla的兩款電動車Model 3 Long Range及Model 3 Standard Range Plus以及平治EQC、Audi的e-tron Sportback、e-tron和Volkswagen ID.3的評分皆達到4.5分，表現較好。而11款電動車的續航距離由210km至425km，當中最佳為Tesla Model 3 Long Range，充電池容量為75千瓦小時，推算續航距離為425km。而Audi e-tron Sportback及e-tron，充電池容量最大，達95千瓦小時，但推算續航距則分別為390km及365km。

至於Mini 3-door Cooper SE則是推算續航距最低，只有210km，充電池容量亦是最低。現代Ioniq Electric的車價則是當中最便宜，約39萬港幣。而耗電量則以Mini 3-door Cooper SE、寶馬i3及現代Ioniq Electric最省電，最重的Audi兩個車款及平治EQC 400，則是耗電量最高。

記者：Michael

編輯：鄒仲安

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