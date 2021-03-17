「我是一個商業藝術家。」一句大部份香港全職藝術家都不敢承認的自白，卻由鄭偉浩（Alfred）自豪地道出。Alfred是一位線畫藝術家，價錢對於他來說，並不會有貶低藝術品的俗套銅臭味，他認為是對他的藝術作品的一份實際的尊重。Alfred的第一幅線畫在2017年完成，當時他自學線畫已一年。畫中是漫威英雄人物洛基的肖像，他以一條約6,000米的黑線，在一個直徑50厘米並釘有257顆釘的白色圓形畫框上，無間斷地勾勒出肖像的面部陰影，呈現獨特輪廓；隨後多位著名電影角色如哈利波特、妙麗、榮恩以及明星柯德莉夏萍等肖像，他都以一條不斷的線拉出。

Alfred和線畫的緣份早在2016年萌芽，當時他無意中看到希臘藝術家Petros Vrellis的線畫，Alfred起初以是用筆畫直線而成的，但再細看簡介才發現不是，「我從小都喜愛畫畫，但從沒想過一種日常用品竟然可以在藝術上有如此大功用，那一刻對我的衝擊很大。」

後來Alfred的線畫受到國際新聞媒體Insider垂青，但其實在成為線畫藝術家之前，Alfred是一位營養師。他曾在三間公司當過營養師，但都在任職一年後就離職，原因是他不滿足於該行的前景。後來Alfred從事美容生意，不過幾年後，他又開始覺得生意運作沉悶，希望找一些能夠代表自己，又具挑戰性的工作。

麻雀枱變工具 學電腦演算法

線畫並非主流藝術，所以市面並不會有工作坊或專門裝備供Alfred學習及使用，由2017年學習線畫到現在，他所用的工具都是自製的：由頭頂一個手機架改裝的線圈中拉線，穿過眼前麻雀枱右邊的三顆羊眼釘，穩固線的走向，再繞過放在酒樓枱面轉盤上的畫框打結，然後一邊快速旋轉轉盤，以一條不停不斷的線，拉出肖像的五官和神髓。

線畫其實是先經過電腦技術，加重原有圖案的黑白對比，以陰影形成圖像的輪廓，然後根據演算法的計算，用線繞過畫框上的釘，以不斷重叠的直線做成陰影、曲線等形狀。對營養師出身，演算法知識為「零」的Alfred，起初就要透過每日5至6小時去自學電腦知識及拉線技術。

Alfred的個人展覽於2月尾舉行，展覽前他就開始日以繼夜，甚至通宵趕工。在他其中一份作品快將完成、準備想拿起來看的時候，他突然聽到「啪」的一聲──木條斷裂的聲──他眼前的畫框因為承受不到線的拉力及重量而斷裂，「那刻就知道是我太急，拉線拉得太大力，但已經補救不了。」

起初學習拉線畫時，Alfred不時會失敗，因為線畫的畫畫工具只有一條線，除了中途斷線、打死結，更會因為線的鬆緊而影響前一步拉好的輪廓，「拉了一隻眼，卻可能會令原本拉好的唇由上翹，變成向下彎，整個笑臉就會垮成哭相。」他亦曾試過在數星期完成一幅畫後，發現肖像神髓與客人提供的相片不符，「若果我當初電腦計算的工作再精準一些，就不會出現這個情況。」最後他只好跟客人坦承不能如期完成，然後自己一怒之下撕破了畫。

三年多後的今天，Alfred已經能夠以線精準刻劃出肖像，但他指平面肖像畫並不會是他創作的終點。他的工作室除了掛有自己的平面畫，還有一個黑色高腳小櫃，上面放有一個立體黑框，勾在中間的，是一個用線拉成的立體心臟。

走入藝術層次 也要商業化

「我想這一生都不會找到以線創作的極限。」Alfred在肖像畫所追求的是細緻度，但在立體裝置藝術上，他追求思想及情感的表達。他指畫家和藝術家的分別就是，畫家可以跟着一個人的肖像畫到100分相似，所有細節都一模一樣，這是技術上的高超，但藝術家的層次，技術並非首要，而是給予人的啟發、引起大家的思考及感受才是價值所在。

Alfred的黑白肖像畫以名人為先，原因是名人辨識度高；以線作畫，除了興趣，也是因為線畫在商業藝術中，競爭較小。線畫對他來說，是重要的藝術，背後的策略亦同樣重要，「對於商業化，我會很自豪地說，是必須的。」現在未完成的心臟裝置藝術，並不是應客人要求而做，但也是因為他有客人訂製平面肖像畫，他才有動力及空間去繼續做其他的藝術品。

Alfred首個個人畫展在3月初完結，不論是宣傳單張或是展覽現場，每一幅畫的旁邊都會標明價錢，在籌備畫展時，他也曾經煩惱過展品的價值，因為這次展品與以往他所造的黑白肖像畫面的大小及畫法不同，今次工序比以往的都多，價值理應比常做的直徑60厘米線畫高，但今次展品體積很少，一隻手掌就可以握起畫框。在線畫非主流而又要首次製造小型作品的情況下，他也會擔心客人認為價錢不合理。

定價的標準，Alfred指「當然不會無緣無故地定出一百幾十萬」，「比較其他作品後，你認為這幅畫值多少錢，你自信地定出這個價錢」，他指當然網上的留言，讚好或分享都是一種支持，但若果同時有人欣賞而買下他的畫，甚至有客人拍照告訴他已經將畫掛在家中，這種支持才是令他確定要繼續走下去的動力。

IG：alfredcheng_art

採訪：盧巧霖

攝影：陳湧、魏孝

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