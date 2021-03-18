Samsung剛剛在全球發佈了3款中價手提電話A52、A52 5G及A72，不過今次香港發售的只有A52 5G一款，新機即時來到香港，一起看看有甚麼賣點。先看看外形，作為一款中價機，其實也不能要求太多，外觀當然不及旗艦級的S21 Ultra，整體亦有一點膠感，但機背用上磨砂設計，有幾分S21的影子，手感不俗亦不易留有指紋。雖然鏡頭位置依舊有一點凸出，但用上相同物料和顏色，有點一體成型的感覺，再加上粉色配色，整體感覺其實也頗討好。

6.5吋infinity-O屏幕 120Hz加持打機夠順

機身正面設有6.5吋 Super AMONLED 1080 x 2400 infinity-O屏幕，雖然相比旗艦級機款，A52 5G的屏幕邊框當然難免比較粗一點，但解像算高，更重要是加入了旗艦級機款的120Hz屏幕刷新率，是第一次在中價A系中加入120Hz屏幕，日常用會更順暢，對於打機有要求的用家更絕對是好消息。不過新機只有最高800nits亮度，不算太高，陽光下有點難看，但屏幕有Eye Care認證，設有Eye Comfort Shield功能，可自設或自動調整色温，有助護眼。

少有中價機設IP67防水防塵

另外，特別要一提的是，新機設有IP67防水防塵功能。雖然防水防塵好像已相當普遍，但有留意的話，其實就會發現Samsung甚至其他品牌，都少有中價機設有相同級別的防水防塵功能，算是今次新的額外賣點，去行山玩水都可以更安心出行。

4鏡設計 驚喜不大

今次新機鏡頭配置沒太大驚喜和進步，設有4個鏡頭，包括6,400萬像素F1.8光學防手震鏡頭、500萬像素F2.4景深鏡頭、1,200萬像素123度視角F2.2超廣角鏡頭和500萬像素F2.4 40mm微距鏡頭。4鏡表現都唔算突出，但足夠一般使用。而前置3,200萬像素F2.2鏡頭亦非常適合自拍，另外，其他Samsung新相機功能，如一攝多拍、4K攝錄截圖等，在A52 5G仍有保留。

Snapdragon 750G可插microSD贏S21

硬件方面，新機用了Snapdragon 750G，8GB RAM和256GB ROM，規格當然及不上旗艦級的S21 Ultra和S21，但其實有一樣更勝一籌，就是它支援外置最高1TB容量microSD卡，而S21 Ultra是沒有的。相比來説，A52就比較方便，亦不用擔心內置容量不足的問題。新機設有4,500 mAh電池，聲稱可用足兩日，但實際表現當然是因用家使用量而異，另外只支援25W有線快充，不支援無線充電。

A52 5G將會於3月24日正式發售，即日可預訂，售價為$3,998。其實近年Samsung A系列手提電話都能給用家性價比高的感覺，而今次個人最欣賞的就是它把旗艦級的120Hz屏幕也放到這新機上，如果大家真的不想花太多金錢買旗艦級幾款，這一款中價機也是相當不錯的選擇。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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