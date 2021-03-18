資深演員雪妮去年因健康問題決定息影，近日在節目上提及自己因遺傳病在20多年前聽覺已經出現問題，最後發現是患上遺傳性的中耳耳骨硬化。耳骨硬化無法治癒，患者可以選擇戴助聽器，或接受手術，以免演變成嚴重的聽力受損，甚至會影響日常生活及社交。

耳骨硬化病發率僅0.5% 嚴重可於2年內失聰

正常人的聽覺是由外耳收集聲音，透過聽小骨放大並傳播聲波到內耳耳蝸，而耳蝸的毛細胞受刺激，就會把訊息傳到大腦皮層的聽覺中樞，形成聽覺。

耳骨硬化的病發率為0.5%，病發率較高的為歐美國家，亞洲地區較為罕見。耳骨硬化的成因未明，一般是因家族遺傳等先天性的疾病，因此從年輕開始聽力就會漸漸退化，其病理是因中耳聽小骨和內耳交接處的骨質增生，繼而形成硬化所造成，屬傳導性的聽障。

除了聽力減弱，7成病人同時有單側或雙側的耳鳴，大部份患者的初期症狀為低頻脈動性耳鳴，中期出現隆隆或嘶嘶響，少數人還伴隨暈眩症狀。一般發病會先出現於一邊耳朵，其後再演變成兩邊耳朵，當患者的聽力持續下降，會演變成惡性耳硬化症，可以在2-3年內令患者變成完全失聰。

目前耳骨硬化的問題未有藥物能醫治，要解決聽力問題以維持正常的生活，有人會選擇戴助聽器，原理是把聲音放大，不過同時也會把其他雜音變大，令患者難以聽得清楚，再加上如果是耳骨硬化等傳導性聽障的情況，單靠助聽器亦難有幫助，而植入人工電子耳蝸可以直接刺激耳蝸中的神經元，幫助患者聽到聲音。另外亦有人工鐙骨置換手術，即是切除硬化了的鐙骨部份，再用人工耳骨取代，使聲音傳遞能恢復正常。

聽力受損無法逆轉 耳機聽歌最多校6成音量

其實隨着年紀大，聽力都會下降，45歲開始會逐漸有輕度聽力受損，常伴隨耳鳴、失眠、失去平衡等情況，並會隨年紀惡化，而聽覺由耳內毛細胞負責，毛細胞受損就無法再生，聽力退化的情況亦無法逆轉，聽損程度越嚴重，聽力與語音辨識能力越趨下降。

除了年齡增長，其實日常生活都會引致聽力受損，例如經常處於噪音環境，或是長時間戴着耳機、聽歌音量太大等。建議聽歌時音量上限為最高輸出的6成，如果用耳機後出現耳鳴甚至疼痛，就代表聽覺功能可能受損。而在高達90分貝的環境中逗留8小時，聽覺就會受到影響，而在99分貝環境下，持續逗留一小時會使聽覺受損。

不少人自認聽力正常，但如果發現自己距離超過2米、環境噪音大、講話速度快的情況下會聽不清楚，而且高頻率的聲音，如孩童聲、鳥鳴聲亦容易聽不到，就可能代表聽力受一定程度的損傷，最好求醫並做聽力測試。

撰文：鄭詩詠

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