毛孩與主人之間情若親人的無形連繫，有時外人真的難以明白。意大利一名飼主早前因病離世，不過最令家人驚訝的是，與他朝夕相處多年的毛孩竟然知道飼主長眠的地方，而且家人更是從未帶牠到過飼主的墓地，令人不得不嘖嘖稱奇。

在意大利Province of Sassari（薩薩里省），飼主Leonardo一直與愛犬Fulmine生活，一人一狗相處的7年間感情非常要好。不過上年12月Leonardo因病入院，更不幸於今年2月底離世。在家人為Leonardo舉行葬禮後，赫然發現其愛犬竟然出現在墳前。女兒Sara坦言難以置信，表示完全沒想到會在這裏看見牠，而且她也從沒帶過牠來墓地，為甚麼Fulmine會知道呢？此外，Sara的鄰居每天也會看見毛孩到主人墳前探望，久久不願離去，畢竟居所與墓地也相距接近3公里路程，來回路程相加起來也不是一個短距離，足以證明牠是非常想念自己的主人。

即使回到家中，當有車子接近時，牠都會跑去門口看看那是不是牠的主人，女兒Sara指或者是父親指引牠到那裏，好讓牠知道他並沒有離開。

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資料來源：the dodo

撰文：Karl Li

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