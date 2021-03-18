日本武肺疫情嚴重，令不少食店告急，甚至倒閉。因此，不少食店都紛紛轉型，早前有壽司店推出「非接觸」式服務，最近有居酒屋開設漢堡包店 、燒肉店，而拉麵店更開設早餐時間。

鳥貴族開漢堡店 和民變燒肉店

日本連鎖居酒屋「鳥貴族」至1985年開業，餐單上有近百種串燒均一價格為298円（約21港元），「平、靚、正」的品質保證深受日本國民及當地留學生歡迎。不過由於疫情促使居酒屋須縮短營業事間或停業，鳥貴族將開設雞肉漢堡店TORIKI BURGER，採用日本國內雞肉及生菜作招徠，提升外賣自取或送貨的生意額。

另一邊廂，「和民」集團計劃於2022年3月前，將旗下約4成居酒屋（120間分店）轉換成燒肉店「燒肉的和民（焼肉の和民）」，主打平價放題，並由機械人服務，減少店員與客人8成身體接觸。目前方向是先將由1992年創業、現時合共21間的「和民居酒屋」全面取代，及後將MIRAIZAKA、鳥MERO等旗下餐飲業務慢慢轉換。

拉麵店設外賣 燒肉店有早餐時間

疫情下不少拉麵店都倒閉，但疫市下亦有奇葩，GIFT及丸千代山岡家保持良好銷售額。GIFT推出了外賣拉麵業務，保持2019年約95%營業額；丸千代山岡家則在有防疫措施下保持24小時營業，凌晨12時至9時的營業額佔總體近3成。

位於中野的「上海麵館」提供早晨拉麵套餐，豚骨清湯拉麵及魚介拉麵都是600円（約43港元）。燒肉店「燒肉Like」神戶三宮店營業時間由上午11時至晚上11時，改為上午9時至晚上8時，同時推出早晨套餐，當中包含燒肉、蛋、紫菜、腸、湯及無限任添白飯，只需550円（約39港元）。

資料來源：朝日新聞、日本經濟新聞

撰文：周伯臻

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