大家也可能會認為一些有關小朋友個人喜好的題目純粹是熱身題，只要沒有大錯便可以了。奈何觸礁的地方便是接着來的一連串相關問題。例如校方問小朋友最喜歡吃什麼？跟着追問「為什麼呢?」

即使大人的反應可能也只是：「鍾意就是鍾意冇得解釋！」小朋友更不懂得再加以論述。面試其實是一個考試，所以什麼也可以考，為什麼喜歡玩遊戲機？為何喜歡游泳？在家中應該多與小朋友傾談日常生活習慣，嘗試引導他們講出各類喜好。

例如小朋友喜歡踢足球因為爸爸陪他一起玩；喜歡跳芭蕾舞因為裙子非常漂亮，如公主一樣。當交代過自己的喜好時，便應用理由來支持自己的想法才是完整的答案。

千萬不要教小朋友把答案背誦出來。曾經有一位K3學生：「我最喜歡彈鋼琴，因為音樂可陶冶性情；我喜歡飲媽媽煲湯水因為她很用心地預備給我的。」

請保留小朋友的童真，找出真正屬於他們的理由，你只需要教導他們應有的表達技巧便可以了。

「我喜歡吃炸薯條，因為可以不停地點茄醬再把每一條薯條放進口中，覺得很好玩；我喜歡玩遊戲機因看到卡通人物在螢光幕中走來走去，實在太刺激和令人開心了。」

你認為這些答案不夠大體嗎？但我可肯定地告訴你，只要你的子女用由心出發的答案來解釋自己的喜好便可高分地過關了。

作者： 夠薑子*呂校長

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