香港人熟悉「便服日」，原來在英國也有一個極具特色、歷史悠久、兩年一度的大型慈善盛事 ——「紅鼻子日」（Red Nose Day）。踏入3月，英國「紅鼻子日」的宣傳已經鋪天蓋地，歡樂滿英國！到底英國人如何用英式幽默，造福社群？

用娛樂發放正能量 Mr. Bean都響應

「紅鼻子日」是英國歷史最悠久的慈善募捐節日。33年前（1988年），喜劇救濟基金會（Comic Relief）在英國第一次舉辦「紅鼻子日」，提倡「用娛樂發放正能量」，宗旨是合力創造一個沒有貧困的公正世界。

「紅鼻子日」與別不同的地方，是以幽默搞笑的方式來籌款。當日，大家會戴上滑稽的紅鼻子，穿上各種搞怪服裝到街頭去募捐，也有人會在街頭玩把戲，為身邊的人帶來歡樂，從而籌得善款。我身邊的英國朋友形容「紅鼻子日」是一個「很傻但卻很有意義的日子」。

歷年來，很多英國名人紅星例如喜劇巨星Rowan Atkinson（Mr. Bean）、男神Benedict Cumberbatch、音樂鬼才Ed Sheeran、碧咸、Coldplay、Emma Watson，甚至連著名物理學家霍金也曾戴上紅鼻子響應，令「紅鼻子日」現時已經風靡歐美，變成全球公益節日。

1988年首辦 兩年一度盛事

「紅鼻子日」是兩年一度的盛事，並非每年都有，對上一次是2019年3月15日星期五，而2021年的「紅鼻子日」則於今日（3月19日）舉行。

受惠人士逾1億

自「紅鼻子日」創立以來，善款共幫助超過 1億人改善生活，當中有1,400萬英國人和9,000多萬來自世界各地的老弱傷健人士。善款主要協助改善有需要人士的精神和情緒健康、提供安全的居所給露宿者、幫助貧窮和被遺棄的兒童，以及消除歧視、家庭暴力和恐懼等。

善款高達7,400萬英鎊

每屆「紅鼻子日」的籌款活動也非常豐富又搞鬼，全部都是用幽默和笑聲吸引善長仁翁慷慨解囊。上一屆「紅鼻子日」的其中一項由Comic Relief和BBC合辦的大型喜劇節目《The Big Night In》共籌得高達7,400萬英鎊（約80,274萬港元）！很多英國學校更趁此機會進行愛心教育。

播放紀錄片 啟發公民責任

英國人都會在這天用「不正經」的方式做「正經」的籌款活動。在各款表演之間，電視台會播放一個又一個紀錄片段，展現社會貧苦實情，以感人的真人真事啟發公民責任。從2月底開始，「紅鼻子日」的吉祥物、扣針、咖啡杯、裝飾等，都在英國超級市場有售。今年的「紅鼻子日」，你到達英國了嗎？如果還未，就要等到2023年再感受。

撰文、攝影：廚職背遊 梁芷靈

Facebook專頁「廚職背遊 梁芷靈 BackpaCooking」版主，旅遊專欄作家，曾於英國留學、BBC工作。現居英國劍橋，任職寄宿學校廚師，歡迎交流移居英國及背遊世界資訊！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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