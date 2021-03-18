香港人不少都有買保險的習慣，危疾、住院、儲蓄、人壽或意外保險，在街上隨意問一位打工仔，很大機會都已為自己或家人購買不少於一張保單。萬一有甚麼三長兩短、天災橫禍都能夠輕鬆處理。但講到為自己家中的毛孩買保險，你又聽過未？

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在香港看獸醫，動輒都要花上千元，如果不幸要留院觀察，甚或要開刀動手術，沒有一兩萬都難以成事。一時三刻多了一筆意外開支，相信一般升斗巿民都會感到吃力。更可怕的是，如果因醫療費用負擔過大而無法為你的愛竉提供急切及適當的治療，後果恐怕是不堪設想。

近年香港有不少保險公司都設有寵物保險計劃，受保範圍由一般的住院費、手術費，到普通門診檢查都包括在內。有些保險計劃甚至包含了第三者意外保障、深夜緊急求診交通費等特別項目。一般以言，保險公司會為貓狗的品種及歲數分等級，以此劃分不同的計劃及收費。

以受保寵物是一隻6個月大的異國短毛貓為例，以下是香港其中五間保險公司提供的寵物保險內容：

在購買保險前，主人要留意一般保險公司大都不會受保例行身體檢查、絕育手術及接種疫苗。此外，大部分保險公司都會要求主人自行支付一定百分比的費用作「墊底費」（或稱共同保險百分比），而寵物的受保年齡亦會因保險公司不同計劃而異，主人為愛竉購買保險前必須先了解不同保險計劃的利弊，才可以為小主人買一份最適合的保障。

資料來源：One Degree、富衛、PetbleCare、藍十字、MSIG

撰文：黃雅純

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