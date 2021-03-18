不少女士在準備懷孕前，都會先調理身子，想一擊即中原來有很多學問。 註冊中醫師陳靜雯表示，中醫有一句話：「男精壯而女經調，有子之道也。」意指孕育新生命的先決條件，為男方的精子和女方的卵子都要優質。在中醫角度，優質的卵子可從月經反映，即是經期的「期、量、色、質」都要穩定和正常。

因此，月經周期不穩定或血經有問題的女士便要注意，陳靜雯醫師解釋，月經不調可能是提早或推遲，甚至是幾個月沒來經或痛經，都歸類為月經病，有可能影響懷孕的成功率，故需要調經。另外，如果有子宮肌瘤、曾患子宮內膜炎或曾流產的女士，懷孕所承受的風險會較一般婦女高，因此會建議她們懷孕前盡量處理好相關健康問題。

不過陳靜雯醫師提醒，即使沒上述問題，香港有不少女士從事文職工作，加上日常運動量不足，很多時會有血氣不足的問題，而進食生冷食物亦容易導致宮寒。她建議這些女性可選擇補足血氣的食療，如雞湯，因雞有補中益氣，益精填髓的作用。不過對都市人而言，滴雞精會相對方便，因為已熬製完成，相比雞湯它除了沒油份易吸收外，亦對脾胃沒有負擔，同時可補充氣血。

坊間有些品牌的滴雞精會添加藥材，大家可因應自己需要挑選，如手腳經常冰冷、氣血不足的女士，可選擇紅棗、黃耆、枸杞等藥材進行調補。若然已成功懷孕，打算安胎可選擇黃芩、桑寄生、莬絲子等藥材，因為在中醫角度而言，主張孕婦補腎氣安胎，這類藥性亦相對平和。假如懷孕期間發現陰道有不正常的出血，陳靜雯醫師表示這屬胎漏的症狀，會先建議她多臥床休息，如果之後再出現腰痠或腰痛情況，甚至下腹有墜脹感，已是胎動不安的症狀，即西醫所說的流產先兆，這情況便有機會要用藥。

而產後的調補亦很重要，因生產過程很耗傷身體的元氣，陳靜雯醫師建議以平和的方式進補，亦可選擇飲用雞湯或滴雞精。若產後出現腰痛情況，主要因生產損傷了腎氣，可選擇桑寄生、熟地或杜仲，這類均是補腎補腰骨的中藥。

女士產後要照顧孩子，令她們難以安睡，因此需要養陰、清熱及補血，藥材可選用石斛、女貞子及百合，能滋陰清熱安神，令媽媽們睡得更好。另外，由於生產過程消化了很多力氣，影響了她們的脾胃，因此產後胃口欠佳的女士飲食要清淡，亦可喝炒米茶，有益脾臟。

記者：曾怡

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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