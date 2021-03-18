近來香港最鬧哄哄的話題，MPF（強積金）肯定是其中之一。有最近才加入移民大軍、正籌備移民的朋友跟我（曼爸）閒聊，每當提到MPF與清稅手續，都顯得有點徬徨，不知如何抉擇。MPF與清稅，其實有頗多牽連。筆者知道目下不少港人正如火如荼辦理移英的繁鎖程序，那麼我不妨把去年在港清稅與申領MPF的經歷，跟各位準英國HongKonger分享。

去年，當英國傳出BNO簽證構思之初，香港已有部份傳媒「放風」，指BNO「將會」不被承認。那時筆者早有plan b的想法——就是很大機會不能提早取回MPF。然而，筆者在此欄提及過，曼嫂是英籍（British Citizen，簡稱BC），假如BNO持有者未必能提早取回MPF的話，那麼BC就不在此限了。因此筆者主力替太太籌謀，希望她能提早取回MPF。

由於曼嫂並沒有把MPF整合至一個受託人賬戶，因此我們分別向兩間MPF受託人查詢，要具備甚麼文件才能取回MPF。當中受託人M表示，必須要有清稅後獲發的「同意釋款書」，才會批核。而受託人A則表示，即使沒有同意釋款書也可以信納曼嫂永久離港的意願，不過，由於受託人A是當時曼嫂公司採用的供款帳戶受託人，假如曼嫂沒有清稅，沒有得到「同意釋款書」的話，那麼曼嫂將不會獲發公司最後一期薪水，而該期MPF供款也不會存入曼嫂的MPF賬戶中。

提早取回MPF須有「同意釋款書」

這就是MPF與清稅之間的微妙關係。假如你想提早取回MPF，你須具備「同意釋款書」，而假如你想獲得「同意釋款書」，你就必須在辭職時向公司提出清稅，要求公司向你發出一份「IR56G」表格，然後你就可以拿着這份「IR56G」表格，到稅局去進行清稅。清稅後，把「同意釋款書」分別交給你的MPF受託人，以及你的公司。當你公司收到「同意釋款書」，確認你已清稅，便會把最後一期薪水以及MPF供款，如期發還。假若你向公司申請「IR56G」而又沒有交出「同意釋款書」的話，公司則會把你最後一期糧扣起，直至你清稅為止。與此同時，MPF受託人收到你的「同意釋款書」、再加上宣誓證明後，採信你永久離港的意欲，也會向你發還MPF。

曼嫂的經驗是，交表後大約15個工作天就能收取MPF，受託人M以支票方式發還，而受託人A則直接bank in（匯入）到曼嫂的戶口。注意，每一間受託人信納的條件以及發還MPF的方式也有所不同，請向自己所屬的受託人查問清楚。

辭職計清楚Last day 免扣起大份薪金

辭職也有一個小秘訣，由於你最後一期糧會被hold起，假如你12月31日為last day（最後工作日），你整份12月的薪水就會被留住了。但假如你的last day為1月3日，12月份的糧還是會照出，公司只會hold起你1月份的3天糧。要是有個萬一，3天的薪水也不算甚麼大事。因此記緊要好好計算何日為你的last day。

確保清稅文件齊全 免拖慢進度

不過，清稅還有一段小插曲，當曼嫂到稅局清稅時，頗「盡責」的評稅主任，要求我們出示對上8年的扣稅證明，例如供樓文件等等。筆者是位頗「一板一眼」之人，基本上十多年來的供款紀錄，早已收藏備好，豈料當中有某兩年的供樓紀錄，卻因搬家而丟失了。評稅主任堅持要齊備對上8年文件才進行清稅程序，甚至表示可能會假定我們因無法提供兩年的文件，而取消對上8年的扣稅額，要補回稅款差價。後來我多番奔走於銀行，也幸得銀行職員幫助，領回全數供樓證明，讓曼嫂順利清稅。而本來只消一兩天的清稅程序，卻因此而拖足3個星期。我希望提醒有意清稅人士，記緊準備好一切清稅文件。

至於筆者呢？即使筆者只是BNO持有人，但同樣也有清稅，原因之一就是「以防萬一」。萬一有甚麼奇蹟BNO持有人也獲發還MPF，那麼我手上的「同意釋款書」就派上用場了。其實，我既可選擇BNO Visa方式移居，也可選擇Spouse Visa（配偶簽證）方式移民，要是使用後者身份的話，就能拿取MPF了。但筆者發現，一如fb各大移民專頁裏、眾多如筆者般狀況的網友（配偶是BC而自己持有BNO，或調轉），幾乎每位網友也選擇了BNO Visa而棄可獲MPF的配偶簽證，相信大家都一樣「計好數」，而作出聰明的選擇，因此這方面不必多贅。

我明白並非每個移民家庭，都能以BC方式拿取MPF，但機會是留給有準備的人，好像我早獲相熟受託人經紀通知，可於英國宣誓並申領MPF，文件也已準備就緒，奈何積金局突「搬龍門」，也只好隨遇而安。然而，就算失望不能絕望，是否信納你有永久離港的意圖，實屬各MPF受託人自行決定，即使現下有任何閃失，6年後取得英國公民資格，你還是一條能取回MPF的好漢（假如沒再搬龍門的話）。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素擁躉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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