現年38歲的林依晨2014年與圈外老公林于超結婚，曾坦承生BB是最大願望的她幾年前已開始調理身體，3年沒正式拍戲，暫緩工作專心「造人」，但經過多番努力，嘗試很多方法仍然徒勞無功。

影響雪卵成效三大因素：年齡、雪藏技術、卵巢功能

現今科技為許多生育困難的女士帶來後備方案，雪卵是其中一個方法，但別以為一定成功，香港中文大學醫學院婦產科學系臨床副教授鍾佩樺醫生指出，一般35至37歲是最佳雪卵的年齡。如年紀太大，雪藏的卵子質素不太理想，就不適宜再雪藏；如果冷藏那刻卵子質素好，卵子將來存活的機會亦越高。另外，雪藏技術亦是影響卵子因素之一，鍾佩樺醫生指雪卵有不同方法，傳統方法就用慢速冷凍技術，可能每粒卵子存活率只有60至70％。但現在用了快速冷凍技術，其存活率可達9成。如考慮進行試管嬰兒，除了以上兩個因素外，卵巢功能也是影響因素，通常卵巢功能在超過35歲後就會急劇下降，如卵巢功能出現衰退，卵巢中的卵子儲備數量會比實際年齡低。即使選擇雪卵亦要進行很多個排卵周期，方可儲存足夠卵子應付日後進行試管嬰兒所需。另外雪卵亦有限期，鍾佩樺醫生指一般雪藏的卵子最長可以存放十年。如果可以盡早用，成功機會更高。不過即使過了最佳年紀，只要調理好身體，提升卵子質素，仍然有機會能進行人工受孕或試管嬰兒。

基因測試減少流產機會

除了成功懷孕外，也要確保陀穩BB。中大醫學院今年成功引入全基因組測序技術ChromoSeq，為「慣性流產」夫婦提供遺傳病因診斷，在胚胎移植前篩選出正常胚胎。鍾佩樺醫生表示，與以往傳統染色體核型分析相比，新技術可以更精準檢測出與基因異常，將婦女的懷孕機會提升至約6成，令更多「慣性流產」的媽媽重燃希望。

體寒女士難受孕 應多吃穀類吸收肌醇

如想順利懷孕兼陀穩BB，註冊中醫師謝和指虛寒體質的女性，較難受孕和懷胎，因此不應吃寒涼食物，如青瓜、青蘋果、西芹、苦瓜、綠茶等，從食療方面入手則可進食含豐富肌醇、葉酸和褪黑素的食物，這三類食品是女性能順利懷孕的主要營養。謝醫師指要吸收肌醇，可多吃全穀類如大米、粟米、小麥、 燕麥，豆類及胚芽類食物；葉酸就存在於胚芽類和新鮮水果中，謝醫師提醒水果應吃室溫的，千萬不要從雪櫃拿出來便馬上吃。另外亦要注意吸收足夠蛋白質。除了避免吃寒涼食物外，活血驅瘀的食物也要避忌，如田七、川芎、紅花等，謝醫師解釋活血驅瘀的食物或中藥，會導致沖任不安，擾動胎氣令BB陀不穩。

撰文：馮思穎

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