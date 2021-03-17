小天后Selena Gomez傳出或將退出樂壇，讓不少歌迷感到愕然，她在《Vogue》雜誌訪問中說：「當人們並沒有認真看待自己時，要繼續做音樂是一件很難的事。我經歷了很多『這到底為了甚麼？我為甚麼要繼續做這件事？』的時期。」Selena說道：「我認為《Lose You To Love Me》是我一直以來最好的作品，不過對有些人來說還是不夠。我相信有很多人很喜歡我的音樂，對此我感到很感激，也正是因此我才繼續做音樂，不過我想下一張專輯會很不一樣，在退休之前，我想再試最後一次。」這麼年輕就成功，事業如日中天，但因為作品得不到所有人的認同，就萌生退意，究竟這年頭發生甚麼事？

保持心靈強大 不被人言擊倒

Selena Gomez的訪問，令我重新思考社交媒體當道，人人可發聲，人人聽得見的年代，怎樣才可以保持心靈強大，不被人言所擊倒，這已經成為現代社會基本生存的法則。今天介紹的書叫《你真的不必討好所有人》，日本Amazon暢銷書第一位，作者是禪宗僧人，曹洞宗德雄山建功寺住持枡野俊明，他同時是多摩美術大學環境設計系教授，從事日本傳統「禪意庭院」創作，在國內外都獲得極高的評價。

他提出一個有趣的生活態度，就是做個「厚臉皮」的人，才能活得從容、活得自在，我們香港人對「厚臉皮」有負面看法，認為這等如不知羞恥無賴，作者認為臉皮厚其實反映出心靈強大。因為大家非常在意旁人的眼光，很容易就會被別人的一句話、一個小動作影響，也從來不敢表達自己內心真正的想法？ 只有「厚臉皮」才能令你不容易被旁人的說話擊倒。但厚臉皮是需要學習的，先懂得傾聽自己「內心的聲音」，懂得向別人展現自己弱點，明白與他人的比較沒有意義，善於運用「謝謝」去婉拒別人善意的多管閒事，並且不再沉溺一味自責，凡事只要做出「重點式反省」就已經足夠。

琢磨長處 比彌補短處具效益

作者提倡厚臉皮訓練，其中一種我認為對香港人很有用，就係厚臉皮地不在意自己的短處。「人有短處，必有長處。但是，人對長處特別遲鈍，幾乎視而不見，太可惜了，最得意的事、與生俱來的有利因素，就是長處，怎有不重視的道理？琢磨長處會比彌補短處的效果好得多，更重要的是做起來也開心。付出十分的努力，後者可能只得到三分的效果，前者卻能換來兩倍、三倍的效果，人該意識到的是長處，遲鈍也無所謂的是短處。」這是一個效益計算，而不是逃避主義的鴕鳥政策，因為專注發展自己優勢，比花大量時間改進缺點，計起來划算得多。香港人對自己很嚴苛，身處激烈競爭之中，於是社會上充斥各樣人生訓練課程，叫你承認自己短處然後改進，於是就墮入了在別人眼光及期望下生存的噩夢之中。

臉皮的厚度，決定了大家生活的寬度！日本禪僧顛覆對「臉皮厚」的態度！

撰文：劉細良

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