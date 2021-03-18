對於現時的年輕人來說，《英雄聯盟》或者是電腦遊戲的經典，但對年長一點的80、90後來說，《小朋友齊打交》相信才是經典中的經典。近日在YouTube就有一條動畫短片《小朋友齊打交 LITTLE FIGHTER：REBORN - EP. 1》重現了這遊戲神作，吸引了16萬人觀看，也引發了不少人的童年集體回憶，而這短片原來是由Desmond、Bob及一位拍擋，三個90後年輕人在公餘時製作。雖然動畫只有短短一分半鐘，但就足足花了半年時間製作，為的就是讓自己及眾人重溫童年回憶。

公餘時間創作 首次試做人物動畫突破自己

Desmond和Bob兩位年輕人是一間香港電腦動畫公司MMM Studio的合伙人，主要製作一些廣告或舞台的圖像動畫，因為對《小朋友齊打交》的愛和希望尋求工作以外的樂趣和突破，便開始了這個看似簡單做來複雜的工程。Bob：「有一段時間，剛完成一項工作，有一點空餘，我們便想做一些東西出來娛樂一下，隨便就想到《小朋友齊打交》和《小朋友落樓梯》這類我們小時候玩過的電腦遊戲，就說不如就把它們動畫化。」「因為我們是一間香港的公司，便想做一些能夠較貼近香港人的事情，而我們這個年代就是玩《小朋友齊打交》長大的。」Desmond補充。

題材有共識，更難得是大家也願意在工作之外，花時間做自己不熟悉，甚至是未做過的事，或者這都是年輕人，甚至已長大的人應該保持的冒險心態。Bob：「作為創作團隊，也很希望提升技術，加上有時間和夥伴去完成未嘗試過的作品是一件很難得的事情。」

不過亦因為他們一向只做較概念性的圖像作品，在人物和故事動畫上完全是初哥，實際製作時遇上的困難，比想像中的多上百倍千倍，「一些看似簡單的特效，獨立測試時很成功，但配上角色和動作時原來又會複雜困難很多，例如手撥過煙霧時，會有一些相應帶動，這些全都要做物理的模擬效果，每個動作都要測試和模擬。」Bob說。結果原本計劃兩個月完成的動畫，足足花了半年製作，甚至要在聖誕假期OT趕工。「另一個很大的挑戰是打鬥場面的真實感，我們都參考了《葉問》、《廿二世紀殺人網絡》等打鬥動作。因為我們全部動作也是人手製作，而非用『motion capture』的方法所以每一格也是人手在電腦製作，才發現自己的功力還未夠。」Desmond說。

人物首選「冰佬」和「火佬」 砌出整條中大百萬大道做背景

如果你有玩過《小朋友齊打交》，或者都會記得遊戲主要有10個角色，雖然各有能力和招數，但大多玩家都偏好「冰佬」（Freeze）和「火佬」（Firen）。Desmond和Bob亦不例外，而「冰佬」和「火佬」亦順理成章成為他們動畫的主角，Desmond：「他們戰鬥到沒有『血』時，撞在一起是可以合體變成『冰火佬』，加上設計有型，很多人也喜歡這兩個角色，而他們的招式也能讓我們有機會嘗試一些沒有試過的特效。」「『火佬』和『冰佬』其實是公認最受歡迎的角色，雖然在原著故事中他們不是主角，但是他們有最多招式如『冰劍』和『火波』，所以我們幾乎沒有懷疑就選了他們做我們的主角。」

除了角色，動畫背景當然也是重要一環，而他們就選擇了中文大學，雖然動畫看到的只是一小部份，但其實他們已建構了整條百萬大道，務求令作品效果更好。Desmond：「因為《小朋友齊打交》的原作者就是在中大讀書，這遊戲更是他的畢業作品，所以中大對原作者和玩家應該都有一定印象和意義。」「還有考慮技術層面上，因為中文大學是一個現實的建築物，所以立體化時也有較多參考。」Bob補充。

粉絲質疑用錯聲效 原作者回信大讚

作為80、90後的集體回憶，動畫作品推出後當然吸引了不少人觀看和留言支持，除了很多人期待「冰火佬」合體，更想不到是很多忠實粉絲討論動畫的聲效和招式是否正確，讓他們喜出望外。而更大的驚喜，就是連《小朋友齊打交》的原作者竟然也「現身」鼓勵，Desmond一說起便相當興奮：「我們去了《小朋友齊打交》那個很久沒有更新的網頁，找到一個不知還有沒有人用的email。我們傳電郵給原作者也不知他會否回覆，但結果他竟然真的回覆我們，更表示非常欣賞我們的作品，之後我更把這電郵印了出來並裱起來，當作是給自己的鼓勵！」

回憶四手迫往玩 免費製作圓夢

上電腦堂偷偷玩和同學仔四手迫住打都是不少人的回憶，也是推動Desmond和Bob繼續做這「免費工作」的動力，好讓自己和大家一同回憶小時候無憂無慮、一個簡單遊戲就足夠快樂的時光。Bob和Desmond說：「小時候由有第一部電腦開始，除了玩線上小遊戲外，第一個懂得下載來玩的遊戲就是《小朋友齊打交》 。因為它是免費、不用課金，所以中小學生也一定玩過；小息時便會四個人圍着電腦一起玩，這是不折不扣的童年回憶。」他們說最難忘是一個鍵盤可以四個人玩，但其實擠迫的時間比玩樂的時間多，但卻是開心的，因為大家享受的不只是遊戲，而是大家之間的友誼和氣氛。

「看Facebook時，發現Desmond在2017年時，原來已經想做《小朋友齊打交》的fan art，可惜當時沒有人跟我們一齊癲。我們也很驚喜，以前剛剛做創作時想做一些痴人說夢的事情，原來幾年後真的有膽量去嘗試，亦能夠完成，現在回看也頗感動，看到自己這幾年的成長。」Desmond和Bob都表示，人長大了，花更多時間工作和照顧生活，少了時間思考或者做一些純粹為創作的事：「這個作品讓我們重新做一些真的想做的事情，不會跟金錢掛勾，做一些我們覺得真正值得做的事。」雖然冇錢賺，他們亦表明不會用這作品來賺錢，但他們卻計劃繼續這創作，用公餘時間延續下去：「因為這遊戲原本也是免費讓人下載來玩，所以我們這作品也不希望要課金才能看，或要人課金來支持製作下一集。就讓這作品保留原本讓人回憶童年的初衷，就是最好的事。」

原片YouTube link：https://www.youtube.com/watch?v=aBU3vFYea7U

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！