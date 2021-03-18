狗狗時常出現像是在發情地「䟴來䟴去」，不只是主人的手手腳腳，散步時遇上的新朋友、 家中的毛公仔、甚至是街邊電燈柱都不放過。當作為主人的你感到尷尬萬分時，你又知道牠這種行為背後的真正原因嗎？真的只是為了發洩慾望？還是有其他原因呢？

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公狗這種「周圍䟴」的騎乘行為（Humping）其實不單止會發生在發情期，最早甚至可以在小狗四星期大就會出現，而在不同的時期同一個動作會有不同意義：

幼年時期的小狗，騎乘行為可視作牠們開始為成長後與同類社交做的準備及練習。而當與同類或其他物件玩耍時，小狗亦有機會出現騎乘行為，這是作為遊戲的一部份。這樣有助牠們了解自己的體能狀態與社交潛力，為將來與異性傳宗接代做好準備。故此，騎乘行為在幼犬時期是正常的性發展行為，而隨着生殖系統及性器官發展成熟，對於沒有結紮的幼犬來說，更多雄性荷爾蒙會向大腦發送信號，令騎乘行為出現得更頻密。

對於成犬而言，騎乘行為與尿尿做記號「霸地盤」相近，都可被視作是強調自己地位及力量的表現。有時候，若果在一群狗狗之中尚未確認自己的階級地位時，狗狗都會出現這個動作，以對方的反應來試探自己的地位。除此之外，如果狗狗在成長過程中的社會化不足，牠們也會因不知道該如何正確與其他狗隻社交，而做出騎乘姿勢等不適當行為。

要矯正狗狗的騎乘行為，主人可以首先由源頭入手：為公狗進行結紮絕育，減少雄性荷爾蒙分泌，可大幅減少騎乘行為。可是如果狗狗在結紮前就已經學會騎乘的話，這對牠們來說是可以獲得滿足感的方式，騎乘行為仍會繼續發生。主人可以為狗狗進行行為訓練：首先須要矯正狗狗以為騎主人大腿可以得到注意力的錯誤觀念。主人要避免扭動、嬉笑等激動反應，讓狗狗不能跟你作出互動。若是坐着的話，主人可以站起來往狗狗的方向走，狗狗會被迫退後而重心不穩，這時為了要穩住身軀，牠們便會放下抱着大腿的前肢。主人可重複數次，但過程中要避免作出任何互動，讓牠知道這樣的行為不會引起主人的關注。此外，以適當的運動為狗狗「放電」可以給予牠們正確消耗體力的渠道，有助減少牠們以騎乘行為作玩樂。

撰文：黃雅純

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