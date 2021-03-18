香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Thor。

名字：Thor

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：502501

晶片編號：603 293 612

作為一隻正值青少年期的兩歲狗狗，Thor不但年青力壯，還是一名相當聰明的毛孩！雖然一開始Thor對着陌生的人會比較慢熟一點，但毋須太沮喪，這時候你可以利用Thor「貪吃」的性格，然後嘗試用食物去打破你們之間的隔膜。另外，我們亦曾利用零食教導Thor「坐下」，不需五分鐘，Thor就學懂了這招式，顯然是隻十分醒目的狗狗！如果你對Thor有興趣，歡迎你來愛協探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月15日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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