提起狗隻訓練，普遍人都會想到以打罵或懲罰的方式教狗，例如當狗隻做錯事的時候，就要懲罰一下牠，而犬隻行為專家Eddie Choi就相反，他推崇正向訓練，不鼓勵主人用恐嚇或威脅的方式訓犬。而正向訓練的訓犬方式又是怎樣的呢?

正向訓練的意思，即是不用懲罰，主人對狗狗必須要有耐性，在生活上對牠的每一個細節都要是正面的。當狗狗做對的時候就獎勵牠，重點就是如何令牠自願做一件事。Eddie認為正向訓練相對會令到狗隻更開心，亦比較切合他的人生態度，他坦言自己的性格不太喜歡強迫別人。他表示，正向訓練其實有另一個名稱，就是Force Free Training，即是不強迫，在不強迫狗狗的情況下訓練牠。

在香港，最常聽到的狗隻行為問題是經常性吠叫、咬人和分離焦慮症，但是Eddie表示這些問題都不是最難處理，最難解決的問題是狗隻患上強迫症。即是狗隻不斷重複同一個行為，不停做同一件事 ，例如有些狗會不斷追自己的尾巴、有些會不停舔自己的手、有些很奇怪的是不停地抓自己的臉、有些狗會不斷舔地下，持續幾小時都不會停。

Eddie分享，其實狗狗是在一定條件下才會這樣做，通常強迫症是比較難處理，須要花很長時間，「所以成功與否未必與方法最有關，主人也有很大關係。」 他提醒處理狗狗的行為問題，主人必須有耐性。Eddie表示，狗的行為問題通常都是因為與主人的相處而產生。當狗狗出現行為問題的時候，不要只想着要責備牠，反而要想行為問題背後的原因。「其實嚴格來說，主人才是狗狗的trainer，因為你每一天都對着牠。」他分享，有時候狗狗的行為問題是受主人的行為所影響，例如很多狗狗都有撲人的情況，但Eddie表示如果主人每天回家狗狗都會撲向他，而主人又會摸牠和跟牠互動，其實主人的行為是正在訓練狗狗撲向主人。所以除了狗隻以外，主人都須要被訓練。

Eddie雖然從事犬隻訓練已經有15年經驗，但其實他是半途出家。本來從事工程行業的他，因為養的狗隻有行為問題，找了犬隻訓練師仍未能解決問題，於是決定自己讀犬隻訓練課程，其後義務幫救狗的組織和身邊的朋友訓練犬隻；因為濃烈的興趣，於是便毅然入行。「其實最有成功感是可以令到狗主和狗隻融洽相處，狗和狗之間都可以融洽相處。」 Eddie表示，個人真是很喜歡做犬隻訓練，也很希望將學到的東西推廣出去，希望有更多人知道甚麼是犬隻訓練。

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記者：黃允鍶

攝影：伍永健

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