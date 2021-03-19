有研究指出每個⼈人⽣中平均用了26 年，即約227,760⼩時來睡覺，就算只計待在床上「準備」和「想」瞓都竟然有成7個鐘。雖然記者向來覺得瞓覺係人生最美好的事情之一，但偏偏有很多人都受失眠困擾，難以入睡。而據Apple Music的統計數字顯示，在2020年3月疫情開始至今，睡眠相關⾳樂的全球點播率就⼤幅提升160％以上，可見對疫情的擔憂，也影響了不少人的睡眠質素。在剛過去的3月19日，正是「世界睡眠⽇」，就在此介紹iPhone的3個功能和4個App，看看能否幫大家瞓得更好、改善睡眠質素。

3個iPhone功能

一、建立個⼈化的睡眠時間表

在iPhone中其實可以建立個⼈化的睡眠時間表，只要持之以恆，就能培養更好的睡眠習慣。iOS的「健康」App中，可設定每日的作息時間，如每晚睡眠時數和每周安排；另外，更有「睡前放鬆」提醒功能，能提醒你每晚「是時候瞓覺」，並提示各種睡前放鬆的捷徑，例如在「家居」App中設定休息場景、在Apple Music上聆聽舒壓的歌單，或在就寢前使⽤喜愛的冥想App。這些捷徑更會在臨近就寢時間，在鎖定的畫⾯上出現。

二、Apple Watch新加「睡眠」App

Apple Watch新加了「睡眠」App，可幫助⽤家每晚實時監察睡眠狀態。Apple Watch運⽤內置的感應器，偵測呼吸時的細微活動，分辨用家入睡和甦醒的狀態。到每天起床時，⽤家就可在Apple Watch或iPhone的「健康」App中查看睡眠分析圖，並了解⾃⼰過去⼀星期的睡眠狀況及其他健康數據。

三、Apple Music舒眠歌單

紓壓的聲⾳和音樂絕對有助入睡，而Apple Music中其實就設有解壓、放鬆和入眠為主題的⾳樂空間，包括睡眠歌單、⾃然⾳效和⽩噪⾳等，其中最受歡迎五⼤舒眠精選歌單包括：「舒眠之聲」、「舒眠節拍」、「淅瀝雨聲」、「愜意鋼琴」及「純粹‧Spa」，下次瞓唔着，不妨試聽一下。

4個幫你瞓覺App

Sleep Cycle

相比一般鬧鐘，Sleep Cycle智能鬧鐘，能追蹤用家的睡眠模式，並在淺眠時叫醒用家，讓⼈⾃然起床，有助讓人徹底休息。

loóna

透過視覺和⾳效助⽤⼾放鬆，從⽽調節睡前的情緒，以最放鬆的⼼情入夢。

Sleepiest

全球有超過230萬⽤家，超過100個床前⼩故事可供點播收聽，無論成⼈或⼩孩都可找到適合的睡前娛樂。

Autosleep

如佩戴Apple Watch睡覺，AutoSleep將會追蹤⽤家的睡眠質量，並在早上發送通知給⽤家，毋須自己開「健康」App查閱。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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