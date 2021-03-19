收編每一位主子前，除了要準備好一切的起居飲食，另一件要傷腦筋的事便是為牠起名字。俗語話：「唔怕生壞命，最怕改壞名！」畢竟名字這回事，可說是跟牠一輩子，所以有時候改名都頗令人頭痛！如果你都有同樣煩惱的話，不妨問問Siri啦！

Siri功能多樣就眾所周知，問天氣、播歌、開指定App之外，原來還可以幫寵物改名字。最近連登討論區有網民分享叫Siri幫貓咪改名，方法亦非常簡單，只要向着 iPhone或 AirPod 說 : 「喂Siri，我想幫隻貓改名！」系統便會立即開始，並連續問你三個有關主子的問題，首兩條問題只須要回答「係」或「唔係」，第三個問題則有三個選項，只要答「第一個」、「第二個」或者「第三個」便可。回答三條問題後，Siri便會幫你決定主子的名字了。

不過Siri提供的名字相當有趣，據網民實測後，分別有「唐太宗」、「孔子」、「油尖旺凱婷」、「波斯富街愛恩斯坦」、「豬柳強」等等千奇百趣的名字。而記者實測了一次後，最終主子的名字是「棉花糖」。

Siri的改名對象並不是只限於貓，為其他寵物的改名也可。未想到名字的飼主，或者可以找Siri參詳一下！

撰文：Karl Li

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！