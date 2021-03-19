髻山又名丫髻山，位於元朗橫洲，屹立在天水圍及朗屏西鐵站之間。髻山的行山路線屬於短途路線，全長2公里，2小時內完成，也是附近街坊的晨運路線之一。髻山高度雖然只有121米，但四周沒有高山遮擋視線，山頂更是360度觀景台，濕地公園、橫洲及豐樂圍魚塘的景色一覽無遺，惟髻山的行山路線較少林蔭路段而且須經過不少山墳，出發前建議做足防曬措施，輕輕鬆鬆享受新界西的優美風景。

朗屏西鐵站起步 衙前山看城景

從朗屏西鐵站A出口起步，經天橋穿過朗屏邨到達巴士總站後，橫過馬路走到東莞學校對面的小路入口，正是今次行山路線的起點了。路線初段是水泥建造的斜坡及梯級，附近地盤令這段路塵土飛揚，山友宜急步走過。及至風雨亭後，山徑轉為泥路，景觀也漸漸變得開揚。來到一個小平台時發現晨運人士設置了不少休憩座椅，也清晰地看到髻山山頂，即使登山路線繁多也不會迷路。繼續前行先經過衙前山，山頂插有一支旗幟，這裏可以眺望元朗市中心及天水圍的城市景貌，也可以看到彎彎的西鐵列車進站時的情形。

登髻山標高柱 豐樂圍魚塘盡收眼底

欣賞過城景後，繼續沿山徑前行，稍微下坡就來到了一個人工花園，這裏開滿鮮艷的花卉，也有桌椅給晨運山友休息。髻山山脊的泥路路況尚算不錯，直到接近山頂的路段較為陡峭，水金建議走右邊的路線，相對上沒那麼斜但碎石頗多，須穿着防滑的運動鞋。千辛萬苦終於爬上了髻山山頂的標高柱，這裏是360度觀景台，前方的豐樂圍魚塘及濕地公園一覽無遺，風和日麗時魚塘裏有着藍天白雲的倒影，顯得格外美麗。左方是天水圍的城景，一幢幢密密麻麻的大廈豎立着；而右方是橫洲工業區的景觀，就像整齊排列的模型縮影。山頂也設有一些晨運設施及座椅，更有幾幅畫在石頭上的山水畫，不過水金不鼓勵在大自然環境塗鴉啦！

山嶺賞夕陽 到達終點盛屋村

雖然髻山山頂是這條行山路線的最高處，可是部份的魚塘風光被樹林遮住了。如果你想看到整個魚塘景觀，只要繼續前行就到一個小平台，視野會更加清晰，是不能錯過的地方。此外，這裏也是拍攝夕陽的熱點，晚霞把魚塘染成橙紅色的天空之鏡。下山的路線選擇很多，可原路折返至朗屏或前往天水圍、盛屋村。水金選了繼續前行，經過一個人工小花園後下降至山腳盛屋村，在路口轉右前行到74號小巴總站，搭乘小巴回到朗屏站或元朗市中心，結束這次新界西的短程行山之旅。

遊髻山時大家應注意以下事項：

1. 髻山路況好壞參半，接近山頂的路段比較陡斜，而且中途沒有補給站，也沒有遮蔭的地方，建議準備充足的糧水及防曬用品；

2. 髻山的行山路線須經過不少山墳；

3. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

4. 在髻山賞夕陽後須備手電筒走回山腳，並留意山徑路況，慎防跌倒。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰

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