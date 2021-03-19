想帶毛孩逛市集？在即將來臨的兩個周末，於將軍澳、屯門、荔枝角都會有寵物市集，除了林林種種的寵物精品，還提供不同寵物DIY首飾工作坊、領養活動，讓人寵都可以玩得開心！

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將軍澳PopWalk於3月19日至21日及26日至28日連續兩個周末舉行《春日市集》，搜羅近40個各具特色的手作品牌，包括天然護膚品、寵物美食及配飾等自家製手作，歡迎各位奴才帶同主子一齊shopping扮靚。

而在商場消費滿指定金額，可以免費參加「寵物芳療」、「擴香石製作」或「香薰紓壓噴霧製作」等不同主題的工作坊，還有《春日Pretty專業攝影服務》，由專業攝影師為毛孩記錄最可愛一面。

《PopWalk x Afternoon Market春日市集》活動詳情

日期：3月19至21日及26至28日（逢星期五、六及日）

時間：下午12時至8時

地點：將軍澳Popwalk天晉匯1期及2期地下露天長廊

好青年會社於3月21日會在屯門舉行寵物市集，攤檔售賣寵物鮮食、手作飾物，同場還有毛守救援的狗狗領養活動，由動物義工分享TNR（捕捉、絕育、放回）經驗。難得不用出市區就有市集和領養日，住新界大西北的朋友不容錯過。

「好青年寵物市集」活動詳情

日期：3月21日（星期日）

時間：下午12時至6時

地點：屯門寶田村商場3樓301室

荔枝角「CAVE - 自由hea地 Your CAVE Your Life 」亦會在3月26日至28日舉辦寵物市集，1,000呎的場地設置了波波池、帳篷，人寵都可以盡情打卡。除了特色寵物攤檔外，市集還邀請寵物美容師講解日常寵物護養心得，包括轉季如何護理皮膚毛髮、正確選擇美容用品。

市集還有「人寵DIY小首飾製作」工作坊，教導主人親手製作寵物掛飾，所得款項將會全數捐贈給非牟利慈善機構「阿棍屋」，支援傷病、老弱毛孩暫託服務，為流浪動物尋找新家。

「復活節寵物市集」活動詳情

日期：3月26至28日（星期五、六及日）

時間：下午12時至8時

地點：荔枝角青山道500號百美工業大廈5樓B

記者：朱琳琳

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