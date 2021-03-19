西營盤除了貓店長明星吉吉之外，其實還有不少可愛的毛孩店長有待發掘。在這間位於忠正街的寵物用品店裏，就有親人而且愛撒嬌的西摩犬Baymax任職狗店長。牠甚至化身月老牽起紅線，為自己的主人Deki締結了一段美好情緣。

Baymax性格親人，可說是來者不拒。不論是陌生人還是壞人，都會熱情地上前撒嬌。Deki憶述二月初店內發生的盜竊事件時，都顯得哭笑不得。「當時我發現有些貨品不見了，便馬上查看閉路電視。在影片中看到有一位女士進來，閒逛了十分鐘左右。在那十分鐘內，她拿走了很多東西，但同時Baymax在旁邊不停地跟她撒嬌，很落力地不停撒嬌。」又笑言要是將來如果須要上庭，必定要找Baymax做證人，因為牠才是與犯人最接近的「閉路電視」。正因為Baymax傻呼呼的性格，吸引了不少客人慕名而來，就連Deki的女朋友Catherine，本來也是Baymax的粉絲，最初她會在空閒時間到店舖摸摸Baymax、餵飼零食，後來兩人逐漸以狗狗打開話題。這位狗店長可說是牽這根紅線的月老。

不過Baymax會成為狗店長，原來是因為曾患嚴重的分離焦慮症。「畢業後還在找工作的日子，牠差不多每天24小時都跟着我，但後來我找到的工作需要經常到東莞，雖然已經為了牠即日來回，但我之前實在太長時間陪伴牠了，突然要上班令牠開始有點情緒問題。」如果沒有人在家，Baymax便會瘋狂地咬壞東西，而且專門咬那些很細小、可以吞下的東西，尤其是膠類物體。「牠之前曾經吞下一個玩具哨子，須要開肚把哨子拿出來，花了差不多四萬多元。」Deki到現在還保留着這個價值四萬多元的哨子，時刻提醒自己必定要加倍小心地照顧Baymax，同時亦為了可以全天候地陪伴愛犬，於是決定開設寵物用品店。

雖然Deki為了愛犬幾乎放棄了所有自由時間，但卻認為Baymax的出現令他有更多得着。「我因為牠而作出了很多不同的嘗試，強迫自己跳出舒適圈、開設了店舖。我以前甚麼也沒做過，沒有做過零售，也不懂得寵物的東西，純粹是一個狗主而已。但是現在開業三年多了，我也覺得自己學到了不少。」Deki更笑言如果不是Baymax，今天的他可能還是一個廢青。

記者：黃藹婷

攝影：周芝瑩、蕭志南

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