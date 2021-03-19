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二十四節氣春分｜春分雨水多濕度高易屙食滯 中醫推介健脾胃祛濕養生湯

20分鐘前

春分是中國二十四節氣中第四個節氣，是每年的3月19或20日，雨水漸漸增多，促使濕度上升。春天潮濕的天氣會導致身體濕氣重，特別容易疲倦和頭痛。香港註冊中醫楊澤琪指出，春分更會出現腸胃問題，較容易肚屙食滯 ，同時亦有機會令鼻敏感濕疹病人的症狀進一步加劇。

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五指毛桃赤小豆蓮子雞腳湯健脾胃助祛濕

楊澤琪醫師推介一款健脾胃祛濕養生湯——五指毛桃赤小豆蓮子雞腳湯，材料分別是五指毛桃、赤小豆、蓮子和雞腳，但要注意的是，雖然赤小豆有「祛濕之王」的稱號，但由於其尿酸高，患有痛風的人士不宜食用。楊澤琪醫師建議可以改用土茯苓或薏米來代替赤小豆，不過孕婦不適宜飲用。

陰陵泉穴位有助祛濕保健

從中醫角度來看，按壓穴位對保健也有幫助，楊澤琪醫師建議於春分時候可按壓「陰陵泉」穴位，有助祛濕。「陰陵泉」穴位位於小腿內側，脛骨內側髁後下方凹陷處，可以按壓5分鐘至酸麻痺脹，再重複動作3至4次則有助祛濕保健。

五指毛桃赤小豆蓮子雞腳湯（4人）

材料：

五指毛桃50克

赤小豆30克

蓮子30克

雞腳6隻

製法：

1. 先將赤小豆浸泡4至5小時；

2. 五指毛桃浸泡1至2小時；

3. 再把雞腳剪去指甲，汆燙備用；

4. 把所有材料放進鍋內，加水至八成滿；

5. 大火煮滾後轉至小火煲1.5小時，加鹽調味即可。

記者：林懿

攝影：Chloe

編輯：鄒仲安

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