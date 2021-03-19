Samsung中價5G電話A52 5G到港；Logitech人體工學鍵盤K860上手實測；香港電訊商推月供iPhone低價換新機計劃；主教山配水庫360°虛擬導賞……果籽《科技新G》繼續與大家回顧這個星期的重點科技新聞。

Samsung中價5G電話A52

Samsung剛剛在全球發佈了3款中價手提電話，A52 A52 5G及A72，不過這次香港僅會發售A52 5G一款。新機定位中階，不過螢幕規格也有驚喜，搭載6.5吋Super AMOLED 1080 x 2400 Infinity-O螢幕，更支援120Hz高刷新率，打機畫面更加流暢。

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A52 5G設有6,400萬像素主鏡頭、1,200萬像素超廣角鏡頭、500萬像素微距鏡頭以及500萬像素景深鏡頭。記者實試4鏡頭的表現不算突出，但足夠日常使用。前置鏡頭也有3,200萬像素，適合喜歡自拍的用家。A52 5G用上磨砂機背，鏡頭位置稍微凸出，不過用上一體成型設計，加上有粉色配色，整體設計不俗。此外，A57 5G亦支援IP67防塵防水設計，遊山玩水都可以更加安心。

三星也指，今年可能不推出新Galaxy Note系列電話，據說是為了精簡產品陣容。事關今年初已發佈了新旗艦Galaxy S21系列，其中S21 Ultra 5G就支援手寫筆S Pen，因此不希望同一年內推出兩款支援手寫筆的電話型號，而不是外界猜測的受到晶片短缺影響。

人體工學鍵盤K860實試

機械鍵盤就試得多，這次就幫大家測試這款人體工學鍵盤Logitech Ergo K860。作爲文字工作者，鍵盤尤其重要，K860採用弧形設計，按鍵分左右兩部份，雙手放上鍵盤時會呈現更自然的角度，而不是一般鍵盤要雙手放平，減少手腕彎曲。實際使用時，由於鍵位有不同，記者也用了一段時間才能適應，適應過後才感覺到K860舒適度，可以用自然的手腕角度打字，而按鍵也採用微曲設計，確保在彎曲的鍵盤上也能正常觸發。

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K860搭配不可拆卸的腕托，弧度與鍵盤一致，腕托採用3層設計，包括記憶海綿提高舒適感。較特別的是K860提供前傾的角度調教，是為站着辦公的人士而設，讓手可以向前垂打字。

K860對應2.4Ghz和藍牙技術連接，最多同時連接3個裝置，兩粒AAA電池最多可提供2年電力。最大的問題應該是它的體積，電腦檯不大的人就較難用了。

Ergo系列還有數款人體工學滑鼠，MX Vertical採用垂直設計，概念與K860類似，同樣可以用自然的手腕角度使用滑鼠。M575為軌跡球滑鼠，毋須移動手腕和手臂，只用拇指就能控制，同樣能減輕疲勞。

中國大陸禁通訊程式Signal

今年由於WhatsApp的私隱條款風波，令全球不少地區的WhatsApp用戶決定改用Telegram、Signal等通訊程式，而現時不少香港人使用的Signal，最近正式被中國官方盯上開始被禁用，即大陸的用戶需與WhatsApp和Facebook一樣，翻牆後才可使用Signal。

香港終於推iPhone for Life計劃

美國一直有「iPhone Upgrade Program」的服務，讓用家以月供形式購買iPhone，再在新iPhone推出時以低價換機，類似的服務也正式在香港推出，不過計劃名稱便改為「iPhone for Life」。

計劃讓用戶以低價分期的方式購買iPhone 12系列，24個月分期付款，機價連同預繳大約定價的77%。兩年後可選擇於第25個月，繳付iPhone剩餘的款項，或者退還iPhone至該電訊商，以保證回購價升級至下一部新iPhone。但現時只有CSL及旗下的1010，與花旗銀行Citi信用卡推出計劃，相信日後或有更多電訊商參與。

另外最近Apple也宣佈，停產自家音響HomePod，集中開發HomePod mini，HomePod將會繼續發售直到存貨售罄。

主教山配水庫360°虛擬導賞

於清拆時意外發現的前深水埗主教山配水庫，因罕有的巨型古羅馬式結構，獲評為一級歷史建築。最近水務署製作了一個360°虛擬導賞網頁，讓公眾可在網上一睹水庫全貌，還整理了配水庫的歷史資料，包括建築特色和使用歷史。水務署指正為水庫進行臨時加固和整理工程，配合其他改善工程，預計下半年就能正式開放給民眾參觀。

【主教山配水庫360°虛擬導賞連結】

PS 5新VR控制器

PS 5推出全新的VR控制器，外形有別於以往的PS Move遊戲手掣，官方指認真考慮過人體工學，因此把控制器改成獨特的球狀設計，平衡配重之餘讓玩家手握舒適，提升打機時的自由度。控制器也加入與DualSense手掣類似的按壓觸感等，加強遊戲體驗及互動，根據官方的使用圖片，玩家同樣要佩戴控制器手繩，至於實際打機手感如何，便要留待日後Gadget Guy實試才知道。

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iPhone Siri幫寵物改名熱潮

不少人也會以iPhone Siri處理簡單的電話操作，例如問天氣、設定鬧鐘及行事曆。最近有網民發現Siri可以幫寵物改名，只要跟Siri提及想幫貓狗改名，它就會發問3個跟寵物有關的問題，用家只要回答「係」或「唔係」，並選出最貼切的形容，Siri就會為你的寵物想出一個名字。

香港電動車普及化路線圖

各國紛紛推動電動車普及化，定出停用燃油車的時間表，香港最近也發佈了首份《香港電動車普及化路線圖》。路線圖的主要目標是2035年前停止新登記燃油私家車，包括混能車，最終目標在2050年實現香港車輛零排放。

政府也預定2025年，全港私人充電設施增至15萬個，公共充電設施增至5,000個，還計劃在10年內將部份油站轉型為充電站。其實不少大車廠已定下燃油車停產的時間，如平治預訂2022年停產純燃油車，通用設下2035年停產燃油車等，全面轉用電動車只是時間問題。

Megabox SD高達世界群英集活動

SD高達由即日起至4月18日，於九龍灣MegaBox舉行大型裝置活動，除了有5位SD高達新世界成員：悟空衝擊高達、信長高達艾比安、警長翠綠暴風高達、班捷文V2高達以及愛德華SECOND V 高達；更有3位高達盟友：劉備獨角獸高達、關羽雲長高達以及張飛神高達。會場更有一系列模型及產品展覽，也有期間限定店售賣多款限定模型。

記者：周銥沁、梁志穎

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

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