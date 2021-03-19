早產嬰提早來到世上，更須要父母呵護，讓他變得強壯，迎接成長的新挑戰；而媽媽在產後或會出現各種不適，也須好好休息調理身心。有陪月導師提醒要多留意早產媽媽的情緒，而早產嬰身體未發展成熟，更須小心照顧，令他健康成長。

產後情緒問題要留意

開心媽寶服務有限公司資深陪月導師劉慧嫦 （嫦老師）表示，產後媽媽多會水腫或肚子不適，因產後子宮或會收縮，導致腸道不適，並易出現乳房脹痛。水腫問題可飲用代茶或祛水腫的湯水紓緩，乳房脹痛則可透過按摩改善。若是順產，不適大多會在產後一至兩星期消退；而剖腹生產的傷口須最少三星期才會漸漸癒合。

不少早產嬰在生後要留院未能回家，以致部份早產媽媽或會出現情緒問題，「她會因寶寶不在身邊而失落，又怕寶寶出現問題、身體狀況不好；每日須不斷泵奶，再加上擔心寶寶，令情緒有很大影響。」嫦老師認為，此時要讓媽媽多休息，別過份擔心，盡可能把奶泵出來，「令小朋友可進食更多，因醫院也建議早產嬰進食人奶，有助提升他們的免疫力及令身體狀態更快回復。」

熱毛巾敷胸再按摩疏通乳腺助泵奶

母乳可令寶寶更有營養、發育得更好，嫦老師表示早產媽媽每天泵奶約10次，如早期奶水不多，可頻密地泵，兩至三小時泵一次，「如你勤力泵奶，讓乳房知道你需要奶，身體自然就會上奶。」她建議媽媽可多喝水，因水是奶的主要成份，而陪月一般會煲魚湯及上奶湯如蓮藕章魚湯、梭羅魚湯、木瓜湯等，通草、王不留行等藥材亦有助上奶，而乳鴿、豬潤、醃製食物等或會令媽媽回奶，減少奶量。

泵奶前，可按摩胸部。嫦老師補充，若感到胸部脹痛，可先用熱毛巾熱敷再按摩胸部，讓乳腺變鬆；接着從乳腺上面的位置開始按摩，推至乳暈及乳頭方向，推完可輕按乳暈，但不要按乳頭，這個方法可以令胸部出奶時較順暢。

如果觸摸胸部時，覺得較硬及痛楚，可能是乳腺塞掉。嫦老師建議媽媽塗少許油在手上，或擠出一些奶，令自己的手變得潤滑，再從胸部上方輕力打轉，一直推至乳暈位置，按摩後可嘗試擠奶，看看能否出奶。

坐月分三個階段進食 避免濃味食物令奶變味

坐月約100天，可分三個階段來調理好身體。起初飲食以清淡為主，嫦老師強調剛生產後，媽媽早、午、晚三餐也要吃飯，並最少要吃四至五餐，包括早餐、午餐、下午茶及晚餐；如媽媽早起吃早餐，可吃多一餐上午茶。她認為首月的早餐必定要吃五更飯，而首星期的烹調手法以蒸為主，如蒸肉餅、蒸排骨及蒸雞等，盡量購買新鮮雞，避免吃雪藏及醃製食物；下午茶則可飲用燉湯如淮山杞子燉瘦肉。「人奶會隨着媽媽進食的味道而改變，若進食如蒜頭等濃味食物，人奶就會變味。」

產後約一星期後，嫦老師建議可吃糖水或水果如蘋果、士多啤梨、車厘子、奇異果等，常溫進食。而清掉惡露後為補身期，可慢慢進食北芪、黨參、淮山、杞子或首烏，先燉一些行氣活血的食物；直至惡露完全清掉，則為大補期，可食鹿茸、鹿尾羓等。

坐月應穿長袖免食西瓜白菜避免蹲下

坐月不只要補身，在穿衣、飲食及姿勢方面亦要多加留意。嫦老師指坐月期間，媽媽應穿長袖衣物，遮蓋手肘等關節位，以免入風，在家亦應穿上拖鞋而非襪子，因即使穿上襪子，腳也可碰到地面，容易吸到地氣。

飲食方面，媽媽應避免進食寒涼、濕熱及生冷食物，如西瓜及白菜；應進食較青綠的蔬菜如菜芯、菠菜等。嫦老師又建議媽媽在煮食時可落少許薑，有助驅寒；但她提醒剖腹生產的媽媽盡量不要下太多薑，因薑為刺激性，或會令傷口痕癢，亦要避免進食花膠、海參等高膠原蛋白的食物，因易長肉芽。

姿勢方面，媽媽要注意坐姿，因產後初期腰骨及盆骨等變鬆，需要一至兩星期慢慢癒合，如坐姿不良或會導致腰骨痛及關節痛，故須盡量坐直，並避免蹲下，「屈膝超過了90度也算是蹲下。」因蹲得多或會令子宮下垂，生產後子宮尚未復位，當它開始慢慢收縮時，如打理不當有機會令子宮移位。

洗澡毛巾放胸口增安全感

在照顧早產嬰方面亦須多加留意，以洗澡為例，嫦老師指早產嬰體溫較低，建議洗澡時可開暖氣，避免寶寶着涼。其次是他們的體型較細小，故應選擇較細的洗澡盆，以免因盆子太大盛載的水過多，易令寶寶遇溺，「洗澡水大多到肚臍底，浸到屁股較高的位置即可，如浸到屁股，其實嬰兒身後的水或已浸到背部。」

她亦建議，替寶寶洗澡時可使用兩條毛巾，一條用作洗澡，另一條則可給沒穿衣服的寶寶安全感，「把另一條毛巾弄濕，放在他的胸口，讓他覺得猶如穿着衣服或有承托。」洗澡時亦應先洗面，再洗頭及洗身，而穿衣服時亦要小心，因早產嬰的骨頭較小及幼。

早產嬰可少食多餐增食量

另外，因早產嬰的胃較細小，大多只能飲少量的奶，或須一日多餐。嫦老師表示早產嬰或須兩至三小時就餵一次奶，因部份早產嬰每餐只飲20至30毫升的奶，份量較少；預計一天要餵10至12餐，少食多餐可令他越食越多，越食越足夠，才可令他慢慢生長得更好。

此外，部份寶寶亦可能須以杯餵（Cup feed） ，即是在開奶後用小杯，放在寶寶嘴旁慢慢餵食。當寶寶飲用時，可讓他較接近媽媽的身體，「媽媽可擁抱他，讓他有安全感，並撫摸他，寶寶會生長得較好，較快復元。」由於早產嬰體內機能未完全發展，容易受細菌感染，所以應保持家中環境整潔，較頻密換床單，亦毋須放置過多物件在嬰兒床上。

包裹早產嬰側睡增安全感

除了埋身餵哺母乳，平日用包被包裹早產嬰，亦可增加安全感。令寶寶覺得自己仍在媽媽肚中，舒服地被抱着，每逢睡覺也可包着。嫦老師又提醒媽媽毋須經常抱着寶寶，建議可讓初生嬰兒吃飽就睡、睡飽就吃。

嫦老師解釋，每次餵奶及掃風後，可讓寶寶稍作休息，待消化後把他放在安全位置如床上進行包被。先把寶寶的手放在胸前，讓他較有安全感，包完一邊就可包裹另一邊；在包實後，可把他的雙腳向上縮，完成後可把他放在床上側睡，並用東西墊在兩旁，以防他嘔奶，並讓他有被人抱着、包着的感覺，令他更有安全感及想睡覺。

早產嬰易皮膚乾腸絞痛 每日按摩緩不適增親子關係

早產嬰出生後，大多須睡在氧氣箱內，較易令皮膚變得乾燥，嫦老師指可在寶寶面上塗上較滋潤、補水成份較高的潤膚霜，滋潤皮膚。而腸絞痛亦是早產嬰較常見的問題，因早產嬰的腸胃未發展成熟，他們在飲奶時或會因感到不適而哭泣，故坊間亦稱為「百日哭」，我們可藉按摩來紓緩寶寶的腸道不適。

嫦老師表示，整個步驟每日可進行兩至三次，並應在寶寶狀態穩定、清醒時進行按摩，如餐與餐之間，而非肚痛時才按。按摩亦有助增進親子關係，故她建議按摩應由父母親自進行，「要按一段時間，讓他慢慢習慣這模式，如在按摩後他覺得舒服，他哭的比率會減少。」

以下嫦老師會教大家一套按摩方法，可紓緩寶寶的腸胃問題！

開始前先在手塗上植物油如荷荷芭油、橄欖油等，再搓暖雙手，並在按摩前先讓寶寶嗅嗅植物油的氣味，讓他知道我們即將會為他進行按摩；然後輕力按壓寶寶的肚子，暖暖肚。

第一式 水車法

兩手從胸腔輪流推按到雙腳，每隻手各按六次，其後輕力按壓雙腳。

第二式 日月法

左手順時針畫一個完整的圓形，右手依順時針方向，從10點鐘方向畫至5點鐘方向，這樣可進行六次，按後輕壓雙腿，數六下再放鬆雙腳。

第三式 I LOVE YOU

先打直按摩肚子，猶如英文字“I”，再如反轉的“L”般按肚子，接着如反轉的“U”字按壓，再按壓雙腿。

嫦老師提醒，以上圖片只供參考，父母最好先向專業人士學習按摩，以免弄傷寶寶，而以上照顧早產嬰及產後媽媽的方法，須視乎寶寶及媽媽的情況而定，有需要可諮詢專業人士意見。

記者：鍾卓瑜

拍攝：潘志恆

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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