台灣花蓮知名景點七星潭，一名七旬陳伯專賣椰子水，並經常帶着一隻名叫「總裁」的混種比特犬一同工作。總裁可愛又親人，常會主動親近遊客，成為另類景點。但不料在三月初，總裁因意外咬傷一隻臘腸狗，竟遭梅姓飼主一陣亂打，阿伯在旁求饒仍不鬆手，直到總裁奄奄一息，最終送醫不治。阿伯受訪時表示：「好像自己女兒被打死了，感覺孤單！」

警方事後通知梅姓男子協助調查，目前以毀損罪嫌送辦，另因違反《動物保護法》已函請花蓮縣政府動物防疫所裁處。動防所表示，動保法第25條宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處兩年以下有期徒刑或拘役，並罰款20萬至200萬元新台幣（折合約5.5萬至55萬港元）。

陳伯說，三年前有人送他小母狗，他取名「總裁」一路相伴，人犬間感情很好。他三月初帶着總裁去買便當，先將狗綁在門外，另一隻沒繫繩的臘腸狗跑來，警戒性高的比特犬一口咬傷臘腸，惹來飼主梅姓男子不滿、又打又踢，他立即衝出店外向男子道歉、求饒，但對方仍不鬆手，直到有路人報警，警方趕到對方才停手。惟可憐的女兒已奄奄一息，送醫後不治身亡。

有愛狗人士將「總裁」慘死的事發經過放上社交專頁，立刻獲得千人轉貼及廣大迴響，有網友怒指：「要揪出施暴者」、「法律要嚴懲」，還有飼養比特犬的民眾願意送小狗給阿伯，望能代替總裁繼續陪伴長者。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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