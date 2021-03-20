幾乎人人每年都總會見牙醫一兩次，去洗牙、補牙，甚至剝牙。牙科中的唯一外科專科——「口腔頜面外科」你又有否聽過？現時全港僅63位具此專科資格的醫生，劉思樂醫生便是其中一位。

自覺手指靈活 立志當外科醫生

不少人兒時志願是成為醫生，口腔頜面外科專科醫生劉思樂是能夠夢想成真的少數。劉思樂醫生憶述：「兒時傷風咳嗽便會去看醫生，當時已覺得醫生很有型、很厲害，可以幫人解決問題。成長期間因為家人患病，令我思考長大成人後會否行醫助人。」劉思樂醫生笑言自己小時候手指特別靈活，做手工、做勞作、玩樂器，統統很快上手，於是就想到要用雙手工作，想成為外科醫生。所謂外科醫生，簡單而言即是要做手術的醫生，打開肚皮、剖開心臟、掀開腦袋是一般人對外科醫生的印象。劉思樂醫生說：「可能是機緣巧合，或者我命運如此，我選擇了牙科。若是牙科出身，外科就別無他選，只得口腔頜面外科，專門做口腔顎骨手術。」

逾7成人未聽過口腔頜面外科 2成半人誤解工作性質

習醫之路從不易行，要獲得專科資格就要更多時間、更加努力。劉思樂醫生說：「現時讀牙科本科課程要6年，在我的年代則要5年；完成課程便可以開始口腔頜面外科訓練，先是3年基本訓練，然後再有3年進階訓練，其間應付不同考試，達標便可取得專科牌照。」根據香港牙醫管理委員會專科醫生名冊，截至2021年2月22日，全港共有63位口腔頜面外科專科醫生。過去曾兼任香港口腔頜面外科學會會長的劉思樂醫生，於數年前曾做過問卷調查，發現香港人普遍對此專科認識不多，有75%受訪人士從未聽過口腔頜面外科，至於餘下25%其實也有誤解，以為他們主要負責箍牙，「始終病人接觸到我們的機會不多，例如病人顎骨長出水瘤、腫瘤，未必一開始便會想起我們，可能會向耳鼻喉科醫生或牙醫求診，經轉介才會認識到我們。」

剝牙 整容 切除腫瘤等 均屬口腔頜面外科工作範圍

除了拔智慧齒、移除阻生牙齒等小型手術，種牙、加骨、鼻竇提升、免唇裂顎、處理顎骨骨折、切除口腔癌及顎骨癌等惡性腫瘤，甚至是改善鞋抽臉等整形手術，都與口腔頜面外科有關。因為涵蓋範圍大，口腔頜面外科醫生很多時也要跟其他專科醫生合作。

矯正病人外觀提升自信最滿足

任何工作也有其挑戰，劉思樂醫生認為外科醫生面對的挑戰，主要來自手術期間的風險。雖然現今科技發達，有電腦掃描輔助醫生診斷，風險相對降低，但風險始終存在。劉思樂醫生說：「風險發生是醫生和病人也不願見，但很無奈，有時風險存在，我們也無法選擇，只好跟病人解釋清楚。」縱然工作高壓，但換個角度，工作同樣帶來莫大滿足感。劉思樂醫生說：「某些手術會改變病人外觀、咬合能力，例如鞋抽臉、臉歪的病人，他們社交時可能感到尷尬，不喜歡看着別人、經常垂下頭。經過我們矯正，病人會變得很不同，變得開心，我相信做醫生的一定會有滿足感。」

航海過程與做手術同要面對突發情況

脫下手術袍，劉思樂醫生也有好動一面，公餘時間會跟朋友出海玩帆船運動。劉思樂醫生說：「航海很多時遇上即時變化，例如風向、海面狀況、天氣、大浪等，我們要即時作判斷以克服困難。」他認為帆船與平日工作可謂一模一樣，因為做手術都要面對不少突發情況，「有時即使照過X光或立體圖，但打開傷口後，可能會發現腫瘤或水瘤已經變大，甚至是掃描根本不準確，會遇到沒有預計到的情況，身為醫生要作即時反應、即時判斷，這樣才幫到病人。」他笑笑說：「我覺得唯一不同，是航海可以有朋友一起聊天，大家開心一下。」

劉思樂醫生與十多位友人合資，購入一艘長38呎的帆船，不時相約出海乘風破浪享受假期。劉思樂醫生說：「通常是一群人玩，一來一個人很難好好控制帆船，二來一群人才好玩嘛！」他指帆船是講求合作的運動，船上各人有不同崗位，有人使舵、有人在後方拉繩調較帆布、有人則要在船頭看着航道，觀察附近有否船隻及障礙物。

愛與大自然玩遊戲助減壓

學習帆船運動近一年的劉思樂醫生笑言自己仍是「幼稚級」，起初只是跟有參加帆船比賽的朋友出海見識，結果一試愛上。劉思樂醫生說：「有時我們有一個目的地，但帆船並不能直線航行到目的地，要隨風向而行，例如要斜行、轉彎、再斜行，即使預先計劃好路線，也要因應當時情況改變策略，這就是有趣之處。」劉思樂醫生小時候曾參加童軍，經常行山及露營，是個愛好大自然之人，如今能在海上航行，確讓他在繁重的工作中喘一口氣，「一般都市人都很少機會靜心欣賞大自然，其實大自然有很多事物等待我們探索。」

工作時間穩定可享受家庭樂

公餘時間除了玩自己喜歡的運動，身為兩女之父，劉思樂醫生也會用很多時間陪伴女兒。劉思樂醫生說：「曾試過帶她們一同出海，不過她們還小，一個讀小一，一個讀小四，只可以坐下來感受一下大自然，去吹風、聊天、吃吃喝喝，我還在等一個機會讓她們參加帆船班。」劉思樂醫生笑言牙醫工作相對其他工作好，因為可以準時收工，下班回家便會跟女兒食飯、聊天、溫習等，也會跟她們玩遊戲、講故事，不只女兒樂在其中，他自己也十分享受。劉思樂醫生說：「當然，她們長大後會否有自己的圈子、自己的世界呢？這是肯定的，我現在仍很嚮往跟她們相處的時間。」

每周一天糖果日守護女兒牙齒

身為牙醫，劉思樂醫生當然也特別關心女兒的牙齒健康。除了注重日常清潔，如刷牙、漱口、要用牙線等，他還會限制女兒吃糖果的頻率，一星期只有一日「糖果日」可以吃糖，連挑選糖果都有準則，劉思樂醫生說：「所吃的糖果不能用太多時間吃，也不能太黏口。」女兒們始終還小，同學們一般都可以自由吃糖果，遇上她們扭計扁嘴又怎麼辦？劉思樂醫生笑說：「這種情況一定有，那就讓她們提前吃吧，不過到了糖果日就不能再吃，要取得平衡。」

父母教導 分清是非黑白

很多專業人士都希望子女繼承衣缽，所以社會上有不少醫生世家、律師世家，劉思樂醫生又會否希望女兒成為牙醫？他說：「我和太太並沒有特別希望她們從事甚麼職業，小朋友長大後有自己的思想、有自己的空間。基本上，她們做好和正確的事，我們一定大力支持。」對女兒的自由度，或多或少來自父母對他的教導，劉思樂醫生說：「自小父母就教導我要分是非黑白、要很有紀律、要練習做好一件事。當我長大，父母很多時也大力支持我去做想做的事，我覺得這一點很重要。如此珍貴的價值，我希望將它帶給我的女兒。」

自古成功在嘗試，劉思樂醫生自小深明此道理。劉思樂醫生說：「我父親經常跟我說，最重要是勇於嘗試。凡事皆要嘗試，沒有絕對的對與錯，試過才會感受到，感受到才能判斷那事物是否適合自己、是對抑或錯。我相信面對任何事情，不論工作、不論帆船、不論是所有不同挑戰，這態度也是正面的。」

牙科小知識：甩牙骹可自行托回

日常生活有不少口腔問題都與口腔頜面外科有關，包括甩牙骹及長出智慧齒。劉思樂醫生解釋，若口部張得太大便有機會甩骹，「當然有時可能是大笑、打呵欠，甚至有人去看牙醫，牙醫叫他張開口以便拔牙，他張開得太大都會甩骹。」此外，也有些誘因引致甩牙骹，例如牙骹窩形狀很淺、牙骹頭十分平坦，又或是老人家因肌肉乏力、韌帶鬆脫導致甩骹等。

劉思樂醫生說：「有些人甩骹後可以自己托回，這樣就沒事了。不過有些人甩骹後無法自己托好，那就比較麻煩，因為他要去看醫生。」他笑言，若是夜深甩牙骹就更麻煩，因為不容易找到醫生，要整晚張開口等到翌日。自行托回牙骹會否有托錯位、位置不正確等風險？劉思樂醫生說：「四肢關節鎖得很緊，但牙骹不同，可以前後左右活動，所以很多位置也稱得上是正確位置。總之將牙骹頭放回牙骹窩入面便可以，肌肉和牙齒會自然牽引，咬合到一個合適位置。如果自己托到的話，並不會有甚麼特別風險或問題。」

牙科小知識：長智慧齒未必要剝

至於另一個令人煩惱的問題便是智慧齒。所謂智慧齒其實是第三臼齒，即第三隻大牙，是整排牙齒中最後方的牙齒。劉思樂醫生說：「有些研究報告指，部份人會有一隻或多於一隻缺失，即是少了一隻智慧齒。這很視乎出生時有否相關細胞，待成長時便會知道智慧齒有否形成。」

究竟智慧齒是否一定要剝？為何有些牙醫不論病人有否痛楚，都建議一發現智慧齒便要拔掉？劉思樂醫生指，只要智慧齒長得好，而病人又清潔得好，又沒有潛在問題，例如可能引致周邊位置出現問題，其實並不一定要拔掉。不過劉思樂醫生補充：「話雖如此，但很不幸地，大部份智慧齒其實都有問題，多數是打橫或打斜生。」

劉思樂醫生指，牙醫的責任在於向病人解釋清楚情況，「有時牙醫發現智慧齒出事，可能已經太遲，例如有骨質流失，或是智慧齒頂着前面的牙，令其蛀牙等情況。」劉思樂醫生強調，有些問題一旦發生便無法逆轉，例如智慧齒前方的牙齒會蛀得徹底爛掉，「基本上此時再拔智慧齒，就連前面的一隻牙都要拔掉。」他指自己慣常的做法，是當發現智慧齒無法正常長出，特別是斜生，大多建議病人考慮拔牙。他說：「當然最終也要平衡利弊，例如會否太接近神經線、手術會否很複雜等。」至於智慧齒是否一定要由口腔頜面外科專科醫生處理？劉思樂醫生指，一般牙醫都能夠移除智慧齒，但普遍而言，較複雜或較高風險的移除手術，牙醫大多也會轉介給專科醫生。

記者：李煒汯

攝影：周芝瑩、蕭志南、許先煜

編輯：鄒仲安

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