武漢肺炎疫情沒完沒了，口罩成了大家生活的必需品，去年初大家為了搶購口罩四處奔波，後來香港本土出現了不下三十間口罩工廠，可惜這一年間，也有不少倒閉收場。剩下來的，一路又如何走過來？今天和大家分享其中兩個香港人設立本地口罩廠的故事：一間是生意越做越大，但被親中媒體不斷追擊的「Savewo 救世口罩」；一間是很少人認識的醫護口罩廠「華光口罩」。

Savewo救世口罩廠

小丁是「Savewo救世」的創辦人，本業是科技研發公司，有「航拍達人」之稱。後來小丁見中國內地死了很多人，覺得很多內地朋友的處境很慘情，「香港人的處境也不好得多少，當時不單購買口罩要排隊，而且很難購買質量好的口罩，因此我當時便想做出『救世』的口罩。」無獨有偶，小丁在網上搜尋可用的名字（域名），竟被他找到「Savewo.com」這個六個英文字的.com居然未被註冊，認為這可說是奇蹟，因此覺得這個名字是命中注定的。

小丁說，他從小的夢想是當個發明家，本想退休後才做，沒想到因疫情便有機會提早完成這個夢想。救世的口罩技術可說是源於他製作的和研究的空氣淨化機，適逢疫情便設立自己的口罩品牌，改良空氣淨化機的過瀘層，花了數個月的時間研發出自家的口罩過瀘層，不怕口水、汗水影響過濾率的過濾層，令大家佩戴的口罩，可長時間使用達24小時。

被親中媒體不斷追擊暗獨

不過，後來救世的生意慢慢越做越大，更因原意是「SW」的商標，被指有「5、1」、「五大訴求、決一不可」的意思，而被親中媒體不斷追擊。「我被追擊，其實最不開心是影響到用家，因為我相信所有用家購買的時候，根本想不到（我們的口罩）與港獨有關。」小丁指其實救世的商標，正常人也不會聯想到支持港獨，「人怕出名豬怕肥，是我們的競爭對手在產品上難以與我們競爭，惟有以抹黑的手段，在社交媒體如微信、面書散播我們的商標有政治成份、具有政治意圖。後來以訛傳訛，令一些媒體信以為真，在不考究的情況下報道。」

「其實我們也不停地澄清、解釋，重申商標意義和公司信念，很可惜不論我們如何解釋也沒用。因社會的撕裂實在太嚴重，不論我們說甚麼也被上綱上線。」更補充指他們整家工廠所有人也是全心全意，包括資金、精神，也是想把香港的研發、設計和生產做到最好。

設計新商標避嫌

在成立的一周年，即過去的3月1日，「Savewo救世」推出新商標設計。鑒於商標風波事件鬧大，「Savewo救世」的大部份產品將轉用新的商標，不過由於模具製作需時而需要時間過渡，希望可把一切誤解釋除，令用家可用得安心；而且小丁想告訴大家：「我們不想再有任何人，被無辜批鬥、上綱上線，影響他們佩戴一個好的口罩的權利。」

「我們的第一間廠房，其實只有6,000呎，很快我們便意識到不夠大，於是我們便傻傻的投入大量資金，即是現在這個五萬多呎的生產基地。直至現在，我們在生產、研發和建設，還未計算原材料和庫存，已投資了超過三千萬。而這個三千萬的投資還未完，我們在賺錢的同時又再投入資金，不斷投入製作新產品。像我們這樣的投資方式，其實是不會有回本的一日，我們相信只要努力下去，我們Savewo不單止可成為香港第一，而且是全世界知名的一件產品。」

的確，於短短一年間，Savewo已經有200多名員工、20多條生產線。生產線也加入不少新科技零件以輔助生產，亦成功研究激光打印生產口罩等，生產數量高峰一天可達50萬件，而且也有不少品牌找他們代工生產。「你問我能否猜想到可發展到今天的規模，其實我最初真的不知，可說是猜不到。但我個人的性格很瘋狂，做事總想做到最好，你見我這裏肯定是傻的、瘋狂的、變態的才會造出來，希望呢這家廠繼續做得最好，成為香港驕傲。」

華光外科口罩廠

有醫護背景的華光外科口罩廠（Cambridge Surgical Mask）自去年3月成立至今，同樣是大約一年，但故事便很不同。Arnold（陳松）與Emily（洪之韻）是華光外科口罩廠的創辦人，當年他們取得香港的獎學金到英國劍橋升學，Arnold先讀製造業工程，再完成工程學碩士，現時是商業顧問；而太太Emily則先於劍橋修讀臨床前的醫學課程，1997年回香港中文大學完成醫科學士學位，現時是兒科醫生。他們可說是傳統的高學歷專業人士，去年因為疫情，夫婦二人花上大半生的積蓄，建立華光外科口罩廠。

建設口罩廠因沙士的慘痛教訓

醫生着重預防勝於治療，而且Emily曾經歷沙士的慘痛教訓，更希望醫護可在足夠防護下工作。「我的爸爸是獸醫，因此我們經常討論有關病理的問題，而且我從劍橋回來前修讀了一年病毒科，結果在2003年沙士的時候，我便跟隨盧煜明教授做基因研究、基因排序有關的工作，分析與臨床病人病徵的關係。當時看見很多病歷，在深切治療部一家人一家人的離世，可能今天是爺爺嫲嫲，明天是他們的兒女，因此當時的感覺非常強烈，直至現時還是很難忘記。」

後來，2019年底武漢爆發不明來歷的肺炎疫情，而因為Emily本身從事兒科工作，也帶領團隊到學校進行外展注射疫苗，所以一直須要採購大量防護用品，但早2020年於1月時已很難購買，有廠商甚至指未知何時才再有貨。

「回想起去年的2、3月，都不知道何時才有曙光；即使是今天的新型冠狀病毒，也不知道何時有曙光。但當刻，我以2003年沙士的情況預想，有可能會有很多人失去性命。我是一個醫生，很擔心全球爆發，而且香港是運輸樞紐，一旦爆發是非常嚴重的事。當刻我們很擔心，既然如此，便應去做些該做的事。」

於是，Emily便和丈夫Arnold討論這個很切身、很真實的問題，研究可以做的事，想了又想，便想：到底香港能不能建設口罩廠？畢竟去年年初發生疫情時，大家也不清楚這個病有多嚴重，很害怕是沙士重臨，也不清楚詳情。Arnold補充：「因為當時我們也在醫療機構工作，發現採購醫療用品有困難，很切身的感覺：若要做這些危險的工作，如果沒有保護，就像上戰場沒有槍和頭盔，那又如何作戰呢？」

因此Emily便請製造業工程師的丈夫Arnold出山，重新審視建設口罩廠的可能，開始了解口罩廠的運作。當時他們看到一條台灣口罩廠的影片，講述一個口罩的生產過程，Arnold看過後發現它是一個自動化的過程，主力控制機器便可，便正式開始研究在建立生產線。

前期的成功令人觸礁

接着他們便以醫療機構的身份，以電郵及電話聯絡不同地方，包括口罩機、原材料等。「當初我們可算是較早期着手建口罩廠的人，因此即使我們沒有甚麼背景，也得到不少人的回覆和資訊，變相令我們覺得這條路可行。於是便開始進行較深入的探討，包括與廠商購買機器、口罩的原材料的資料。」他們回想，其實當時四周的資源也很短缺，因此他們也很努力地撰寫了數百封信去尋找物料，竟然找到一家日本跨國大企業的熔噴布供應商，而且原材料的物料很好，過濾率超過99%。

「既然有具質素的原材料，便令我們有信心可生產出有質素的口罩，讓我們的前線可上戰場打仗。」前期的成功讓夫妻二人認為生產口罩的可行性越來越高，於是便決定要落實，但落實後發現並不是想像中的簡單。

Arnold感慨的說，因為他當初的商業諮商，主要是市面上的策劃，很少落手落腳設廠，而且疫情的發展一日千里，每天不斷變化，各地的疫情也不斷變化，因此當他們下訂金後，問題便開始接二連三的出現。「其中較嚴重的，是訂購的熔噴布，本說好是4月份交貨，但因日本較香港遲爆發疫情，後來決定要先照顧日本本土的口罩供應商，便扣起了訂單貨物，而且由於對與國外貿易、使用的貨幣、銀行運作不熟悉，導致我們轉賬了兩次全額款項去購買這批熔噴布。」誰知最後又不斷延期，最初說是5月，後來又說7月，當時對他們來說簡直是晴天霹靂。

「因為機器已訂購，廠房也訂購了，其他原材料也在運送中，只是欠熔噴布，卻突然說要延期，不斷地延期；所以當時的情況也很慘烈，只好繼續努力，再找回之前的聯絡，再聯絡一次。」幸好最終皇天不負有心人，也找到另一家大廠提供物料，但物料的數量比我們最初想要的少了很多，由最初想要一個貨櫃，到只能提供1,000公斤，而且價錢也昂貴了很多。

另外，機器方面也碰壁，他們最初訂購機器，廠方說想要加急便要多付一倍價錢。由於疫情的逼切，而且原本預計能購買到原材料，於是便想加快進度而付了訂金和加急費。誰知道最終快要運送機器時，才發生台灣政府徵用了機器，以供應給本地的口罩廠，最終我們的機器又延遲。

七月才順利運作生產線

原材料（熔噴布）、機器的延期，另外廠房、無塵室、原料的運輸過程也延期，廠方交貨的時間又延期，令他們整個計劃與構想有出入。「其實也使用了我們大部份的積蓄，又與銀行借貸，也有大約六百萬左右。」到真正整條生產線可一直順利運作，已經是7月的事，「因為我們的機器5月初已經到達，工廠的測試和人員也在5月初準備好，但剛剛設立的工廠，機器需要經過不斷的微調，原材料也要不斷嘗試和配合。」

「另外我們想完成廠房的品質認證、無塵間的認證、產品的認證，以及管理體系的認證，因此約在7月份才取得所有的證照，包括：管理體系13485、ISO8無塵間，這些也是要積累一定的生產數據，才能認證。」Arnold指坊間有些廠商有不同方法，或是有不同背景如曾經做過這類認證，因此可以加快生產；但華光口罩真是一步一步走過來，每一件事也按照程序，再加上各樣延期，最終比想像中遲了兩個月。除了廠商給的報告，他們自己也做了很多獨立的檢查，確保口罩符合美國的ASTM標準，不論在噴血、過濾或是透氣度及原材料的防敏感、防毒、刺激方面也完成了很多測試，滿足一切要求，才夠膽批量生產。

非以商業角度經營

二人坦言他們使用的方法和態度和一般商人不大相同，假如凡事以商業角度，根本不會這樣處理，甚至不會設廠，其中包括有沒有預售和有沒有大事宣傳。因此最初的定位與銷售給大眾的想法不一樣，最想做的是保障醫護，因為要滿足醫護的需求，所以質量非常重要。「我們並沒有想市場先機、要快，或是要製造甚麼大眾影響，而是想怎樣生產最好的產品給醫護。」其間，朋友和家人也非常反對，不過他們只想着：當人人也覺得不行，更應堅持製造香港口罩，確保未來香港的供應量，為香港的防疫出一分力。

原來，他們的投資預算，最初其實並沒有六百萬，本想是二百萬左右。「正常覺得是可以接受的，即使是二百萬，沒有了便算；當時想幫香港做些事情，因此最初是較為灑脫，因為覺得雖然是大數目，但也能輸得起，可以的，當是回饋香港。以往我們也得到香港各方面的幫助，如取得獎學金去讀書，當時認為如果可為社會做事，是應該要站出來。但其間我們沒有了原材料，又停滯不前，真的很徬徨，二百萬已經花掉了，材料又沒有，想做的事情又做不到，那怎麼辦呢？當初聽到這些噩耗時，的確低落了很久。」

Arnold笑指，幸好Emily是個比較樂觀的人，即使在自己失意時仍說：「沒有問題，沒有問題，我們還有積蓄，你還可以繼續，我們會支持你，為香港做點事！」於是他便繼續努力，最終真的皇天不負有心人，後來又找到新的有保證的熔噴布。

雖然華光口罩廠的規模較小，廠房合共大約6,000尺，聘請了大約10位員工，一條生產線機器、兩部設計機器，每天可生產10萬多個口罩；但基於銷量，現時每天只生產一至兩萬個口罩。慶幸疫情期間，曾取得醫管局一批約300萬的訂單，甚至有不少個別醫院、社福機構、老人院及海外市場採購，但距離回本還有起碼三分之一的距離。Arnold總結，其實整個計劃來說，已達到了他們想幫助香港的目的。「接下來便是經營上要生存，因此也需要向香港的零售市場着手，與海外的零售市場或是機構分享我們的口罩，希望可繼續在香港業界生存。即使日後疫情完結，香港人不在需要口罩，我們也可以回歸老本行，繼續工作。」

記者：周銥沁

攝影：周芝瑩、潘志恆、蕭志南

編輯：鄒仲安

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