近年有一款網絡大熱甜品，本來好好的一個芝士蛋糕，卻要故意燒焦表面，弄得外貌「黑炆炆」，單看外貌也未必認得出是芝士蛋糕。走在街上問問途人，有人以為是朱古力冬甩，亦有人以為是梳乎厘；直到有人猜出是芝士蛋糕，但又不明白為何蛋糕面全是燒焦的，寧願去掉焦黑的表皮才吃，因為彷彿燒焦般的焦黑外型，也被稱作「焦黑醜蛋糕」。

這款燒焦芝士蛋糕正是近年網絡大熱的巴斯克蛋糕，起源於西班牙與法國邊境的巴斯克地區，在2019年被美國《紐約時報》選為年度甜品後，有日本著名芝士蛋糕連鎖店都分別推出自家版本的巴斯克蛋糕。熱潮吹到香港，不少咖啡店都出現了這款燶燶的芝士蛋糕，人氣咖啡室The Cupping Room更創立了自家蛋糕品牌La Viña，主打巴斯克芝士蛋糕。蛋糕的材料和做法跟紐約芝士蛋糕相似，以忌廉芝士、鮮忌廉、雞蛋及麵粉製成，蛋糕質感幼滑，切開中間有流心效果，軟心質感加上濃厚的芝士味，燒焦部份則帶點焦糖風味，難怪大受歡迎！

雖說燒焦芝士蛋糕本來就長成這樣子，不過換個角度就可以扭轉乾坤，如何將蛋糕特色化為鏡頭中的焦點呢？本着「相機食先」的宗旨，「好食唔好睇關注組」又要出動，邀請了改造經驗豐富的食物造型師Alice為蛋糕重建形象，再幫它來個即場變身。

一、改用深色碗碟

Alice指出，食物造型的理論當中，有一點是幫食物配搭顏色，顏色要一層層有對比的，像黑白黑白的。而巴斯克蛋糕的表面是黑色，包着蛋糕的牛油紙是白色，那碟子就應該用黑色或深色的碟子，才會令它更突出。

二、加強層次對比

第二步就可以想想如何淡化焦黑的部份，她準備了白色的糖霜，適量地撒在燒焦的蛋糕表面，令黑色看起來不會太死板，整體看起來更層次分明。要注意不要撒過多的糖霜，以免過甜而影響了原有的味道。

三、增添其他顏色

芝士蛋糕可以選擇配搭一些酸味食物，味道亦會不錯，例如柚子、檸檬，或者橙的果皮碎，將果皮刮成一條條，再撒在蛋糕上面，增添其他顏色可令蛋糕看起來不致太沈悶。

聽完Alice的建議，店長Kim亦考慮過可行性，「撒糖粉也不是太難，但有少許擔心令蛋糕變得太甜，怕糖粉太難控制；撒下去那一刻會很好看，但也會容易弄得到處都是。買水果可能有些困難，未必每次買到好的水果，店員也要額外時間去處理和裝飾，而且要確保撒在蛋糕上面夠美觀。」店長認為換碟已是最容易實行的方法，堂食也可以換些較精緻的碟去出餐。

Alice又指，拍攝食物造型和出餐給客人會有不同的處理手法，而客人買一個完整的巴斯克蛋糕多數是外帶回家享用，甚少在店內堂食。今次改造實戰的部份，我們就交由Alice自由發揮，看看從拍攝食物造型的角度出發，又有甚麼實用技巧？

一、牛油紙攤得太開就會遮住碟子，若拍出來顯得太多紙，可以撕出不規則的紙邊；想效果更誇張的話，亦可用火槍燒焦紙邊，做出「燶邊」效果，感覺更原始，也可盡量露出碟子。

二、切開後，蛋糕切面會有少許氣泡或黑色碎屑，拍出來感覺不太乾凈；Alice的做法是用竹籤挑走瑕玼，再用鏟子撫平邊緣位置。

三、若中間的流心令蛋糕下塌，可用牙籤固定造型，迅速令蛋糕變回挺身。這個做法只建議用於拍攝，作瞞騙鏡頭之用，拍完記得將牙籤拔走才享用蛋糕。

四、拍照前，Alice不忘用畫筆掃走碟子及周邊背景多餘的碎屑，這樣做就減輕不少後製修圖的工夫。

五、最後一步，撒上糖霜加強層次。慢慢一下一下地篩入糖霜，分幾次叠加上去，別太心急一次倒，太多糖霜反而會弄巧成拙。Alice有個「假動作篩糖霜」方法，先在蛋糕後方的背景位置撒下去，在鏡頭中不會察覺到沒有撒在蛋糕上，手法是S形地來回循環。拍照時須要找個較暗黑的背景，白色的糖霜才會更突出。

經過多重微細的步驟後，終於成功拍出美照！有食客一看就覺得改造版本更夢幻，變成另一種流行的銀河系風格；不過亦有食客覺得原版更正宗，款式寫實一點。店內還有其他「IGable」的咖啡和甜品，例如牛角包配上自家製的咖啡雪糕，咖啡味十分香濃，好看又好吃。別忘了一嚐店內最出名的咖啡，咖啡味突出之餘，香氣亦在口中維持，餘味強勁。旺角分店限定的飛碟三文治也相當受歡迎，牛油果配搭花生醬雞肉飛碟，聽起來新奇，吃下去原來味道很搭，外皮夠香脆，裏面口感軟綿綿，套餐配上咖啡就更完美。

CR² By Cupping Room

地址：旺角彌敦道號639號雅蘭中心地下Kiosk 4

記者：黎婉婷

攝影：林正言

編輯：鄒仲安

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