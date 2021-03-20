時至今日，大家可以使用大欖隧道來往元朗及荃灣，那麼昔日的居民呢？其實他們是走元荃古道運送農產品或進行貿易活動的。元荃古道全長約13公里，大多數是茂密樹林的山徑，貫穿大欖郊野公園，在荃灣路段可以眺望香港城市景觀及青馬大橋、汀九橋等知名地標，秋冬時更可以在元朗路段看到楓葉。雖然這條行山路線超過10公里，可是大部份路段十分平坦，由元朗出發的話更可以避開連續上坡的路段，是行山初哥挑戰長途路線的好選擇。

元朗大棠起步 走鳥語花香的大棠郊遊徑

在朗屏西鐵站轉乘K66巴士，至大棠山路站下車後沿路緩緩上坡到大棠燒烤區，這裏正是元荃古道的起點，並設有洗手間及飲水機。穿過大棠自然教育徑的牌坊後，初段路況平緩，兩旁都是高大的林木，路邊還設置展示板介紹樹木品種。來到自然教育徑的盡頭，這裏是一個分岔路口，只要按「元荃古道」指示前行，不久就會經過一間小廟宇，可稍為停留休息。接着，前行的路段以石徑古道為主，山友聽着淙淙的流水聲，享受鳥語花香的大自然環境。山徑末端是一個小竹林，路過時拍拍照也不錯啊！

吉慶橋賞大欖涌水塘 探訪山谷村莊田夫仔

從山徑走回行車林道，很快就到達吉慶橋，這裏是多條山路的交匯處，設有涼亭及流動廁所。這裏也是東江水流入大欖涌水塘的地方，澎湃的流水聲勢之浩大，劃破大自然的寧靜。要欣賞大欖涌水塘如詩如畫的樹林倒影，不妨走到吉慶橋上吧！走回林道繼續前行，約5分鐘後來到另一個分岔路口，這時水金暫時離開元荃古道，改行較易的麥理浩徑第10段前往田夫仔。麥理浩徑第10段路況非常良好，惟全程皆是暗斜，慢步前行也不會太辛苦，大約30分鐘後便走到田夫仔。田夫仔是山谷中的村莊，17世紀時，蔡氏祖先認為這裏的地理環境適合耕作，因而聚居在此，可是後來居民覺得交通不便，漸漸遷往城市，目前仍有少量原住民，還有一間士多在田夫仔三號路口，給山友補給糧水。

石龍拱俯瞰香港城景 賞青馬汀九橋日落晚霞

離開田夫仔後，前行接回元荃古道，再穿過田夫仔營地後，過田清橋走到山徑，這段的坡度有點大，拾級而上兩旁都是竹林，也是拍照熱點。未幾接回林道後，前行約10分鐘又走回山徑，水金曾在這裏遇到十多隻猴子，山友經過時應注意隨身物品，不要餵食動物。前行的山徑慢慢轉為石徑，後來更是豪華的雲石步道，輕輕鬆鬆就走到石龍拱了。石龍拱是元荃古道最高點，從涼亭往上走一點到達了觀景平台，這裏可以遠眺香港島及九龍半島的城市面貌，另一邊則是青馬大橋及汀九橋。時間許可的話，不妨在此觀賞日落，夕陽西下後，這裏的夜景也是不能錯過的啊！在石龍拱欣賞景色後，水金便依着元荃古道徐徐下山，以荃灣荃威花園為終點站，完成這條行山初哥長途路線。

遊元荃古道時大家應注意以下事項：

1. 元荃古道路況普遍良好，在田夫仔有士多可以補給糧水，想中途退出的山友可以經清快塘前往深井；

2. 垃圾不落地，自行帶走所有不屬於大自然的東西，尤其是口罩；

3. 在石龍拱賞夕陽後須備手電筒走回荃灣，並留意山徑路況，慎防跌倒。

撰文、攝影：蒲．臺島 Gold2TW

編輯：洪慧冰

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