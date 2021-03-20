疫情肆虐多時，不少幼稚園學校面試都改用拍片及網上會議舉行，當中拍片更令不少家長苦惱。前港姐兼有名3子女的陳倩揚對此就有一點建議給一眾家長：「經驗告訴我，最重要是不要為面試而拍片，即是家長其實要習慣地、恆常地和小朋友一同學習和玩耍，到真的要拍片面試時，就能更容易表現日常的狀態。另外，也不妨在日常多些為小朋友拍攝，讓他們習慣面對鏡頭，表現亦會更自然。」她更提醒家長，多留意鏡頭應盡量以小朋友相等高度去拍攝，令他們不用抬高頭，臉部表情便會更加好看，眼神更加真摯。

她亦提到自己會多嘗試利用手提電話的新功能來幫助拍攝，她舉例：「我近來用S21 Ultra，其中一個功能是『導演視角』Director’s View，可以同時預覽多個鏡頭，攝錄時隨時轉換，不怕錯失任何鏡頭之餘，更可用前後鏡頭同時拍攝家長自己和小朋友的互動，無論是用於日常，或在拍攝面試，也是一個有趣新穎的表現手法。」她亦提到，小朋友有時面對鏡頭總會較不自然，S21 Ultra的遠攝鏡便能讓她在較遠距離下，捕捉子女最自然的舉動。

陳倩揚表示，即使已有第三個小朋友，仍是會樂此不疲地為小朋友們瘋狂拍攝，希望記下每一個珍貴的成長時刻：「S21 Ultra有一個我常用的功能，就是4K截圖，父母都會知，小朋友冇時停，要捕捉他們動態其實有一定難度，但這功能就可讓我先用8K影片模式拍攝，之後再慢慢從影片中截取最燦爛的一刻，最重要截圖仍有3,300萬像素，無論是電話電腦電視上看，甚至是打印沖晒也絕對夠用。」雖然功能相當好用，但記者都提醒一句，8K攝錄所需容量頗高，其實都要「慳住用」比較好。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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