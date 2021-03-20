講到日本米，大家應該都已經很熟悉，從西日本到東日本產地十分之多，即使是相同品種，產地不同稻米的口味都大不同。如何找到最適合自己的日本米？今集《籽想旅行團》來到東京請教五星級米專家、還試食使用優質越光米的現做人氣飯糰店。

日本米專門店 スズノブ （Suzunobu）

在東京都目黑區，創立至今90年的米店Suzunobu「スズノブ」，售賣超過90種來自日本各地的稻米，品種數量是全日本之最。店主西島豐造更是由日本大米零售商協會認證的「五星級米博士」，對各種米的口感、產地都瞭如指掌。店內賣的都是未經處理的玄米，當客人挑選好，就會直接在店內的精米機精米，脫去表面米糠，變成我們平常吃的白米。

不同人有不同的口味，店主西島豐造主張按客人的口味和習慣，推介不同產地的米，有些客人喜歡口感硬的，也有些喜歡甜味偏重的，應按照個人喜好找出合適的米種，而不是跟着熱門品牌來選。

人氣飯糰專賣店 ぼんご（BONGO）

在日本，飯糰是日本人從小到大都喜愛的平民美食，既方便又美味。很多日本主婦都懂得手握飯糰的方法，對於日本人來說，飯糰是充滿着回憶又熟悉感覺。在東京的飯糰專門店不多，位於豐島區大塚有一家開業60年的飯糰店BONGO，是飯團店的老字號。店外幾乎每天都排着長長人龍，就是為了吃到即叫即做的飯糰。

店主右近由美子是新潟人，使用的也是新潟越光米，她們用的米是岩船產，米飯比較硬，比魚沼產的適合用來做飯團。店面不大，全是吧枱式的座位，飯糰口味一共有50多種，價位大約在260至600日圓左右。店主保估守計，她至今已做了400萬個飯團，而店裏每天平均售出約1,000個飯團。店主親手做出一個個新鮮飯糰，米飯的微溫加上紫菜的香味，讓人吃過難忘。

日本米專門店 スズノブ

地址：:東京都目黒区中根2-1-15

飯糰專賣店 ぼんご

地址：東京都豊島区北大塚2-26-3 金田ビル 1F

採訪：Homan

攝影、剪接：王嘉豪

協力：黃曉楓

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