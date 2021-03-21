因疫情關係迪士尼樂園關閉了一段時間，早前難得重開，不少市民都希望入場遊玩。不過有網民於網上發貼，指與家人前往迪士尼樂園遊玩時，在門口的一個竹籃內竟有一隻活生生的寵物兔，籃上留字條指因樂園規定不能帶兔仔入園，故暫棄在門口，事件隨即引起網民熱議。

有網民於昨日（20日）與家人前往迪士尼樂園遊玩時，發現迪士尼樂園門口的噴水池眾人在圍觀一個竹籃，好奇走近一看，赫然發現籃內有一隻被主人遺下的寵物兔，籃內亦有字條寫著：「不是失物，兔兔主人在迪士尼，兔兔不能寄存，亦不能內進的士尼，如有任何問題及查詢請致電：xxxx-xxxx好人一生平安」。有網友指事件發生兩個多小時後，迪士尼樂園職員向飼主表示如不取回將回報警處理，飼主方才取回，惟形容事主態度「十分惡劣」。

事件曝光後，有網民亦找到疑似為該飼主的IG帳號，其中更有一張兔兔手繪畫的限時動態，並留言「記錄肥婆比我遺棄喺迪士尼門口。」此外，從日常的限時動態所見，兔兔的生活環境也頗為欠佳，如收納箱中飼養、餵食人類食物、水缸有飲管等等。據香港迪士尼樂園網頁顯示，除被認可為服務用途之動物外（例如:導盲犬），所有動物是不可進入香港迪士尼樂園。

撰文：Karl Li

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