印度一位獸醫從一隻懷孕的乳牛體內取出71公斤重的垃圾，包括塑膠、鐵釘、硬幣、碎玻璃等，身懷的小牛更不幸胎死腹中，母牛在手術後3天也未能存活離世。事件引起社會對當地污染與流浪牛問題的關注。

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事件發生在印度哈里亞納邦法里達巴德巿（Faridabad）。該乳牛是在今年二月一場交通意外中，被當地一間動物保護組織所拯救，經獸醫檢查後發現牠正在懷孕。但其後數天發現牠表現十分異常，不停掙扎，又露出痛苦的神情，而且情況越來越差。獸醫開刀剖腹後，在牠肚內發現了鐵釘、塑膠、彈珠及其他人類製造的垃圾。

其腹中的小牛亦因母親體內過度囤積垃圾，缺乏空間生長而不幸夭折。負責該手術的獸醫Dubay表示，該項歷時4小時的手術是其13年行醫生涯中，由動物腹中取出最多垃圾的一次，而過程中也遇到不少困難，要用盡全力才能把垃圾盡清。可惜的是，該名母牛在手術三天後也未能存活。

在印度教徒心目中，牛的地位至高無上，有些邦更立法禁止人們進食牛肉或屠宰牛隻。在缺乏需求下，印度的「牛」滿之患難以解決，流浪牛的問題更令人苦惱。據資料顯示，目前大約有500萬頭牛在印度各城巿中遊蕩，而在城巿地區的流浪牛在覓食過程中很大機會誤食膠袋等城巿廢物。《印度時報》2017年曾報道，光在北方邦首府勒克瑙（Lucknow），每年就有約1,000頭牛因為誤食塑膠而亡，情況令人憂慮。

資料來源：People For Animals Trust Faridabad

撰文：黃雅純

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