今年2月下旬，西環終迎來睽違20年的新戲院──高先戲院，加上政府結束長達78日的停業令，戲院重開令大家以為電影業迎來復蘇之際，3月突然傳來UA全線結業的消息，令大眾重新審視戲院面對的困境。戲院陪伴我們度過人生不同階段，這次就反過來看看戲院的轉變。

「戲院是電影的廟堂。」演員盧鎮業（小野）覆述了李安導演的分享名句。作為電影從業員，小野今天跟同樣在沙田區長大的導演麥曦茵（阿曦）一同回看沙田區戲院的變化。

他們回憶說，區內曾有數間戲院，如位於娛樂城的雅都戲院和新聲戲院等。當中以前位於翠華花園的翠鳳戲院則在腦海留下一個較特別的印象，「那間戲院只播放三級電影，我記得搭巴士就會看到手繪電影廣告牌，小時候看到就會很錯愕。」阿曦指，如果要看電影，基本上就只會到沙田UA或希爾頓戲院。小野則回憶稱自己第一次進場看電影就是到沙田UA，當時跟親戚看《龍珠》劇場版。他直言當年感到很震撼，因為在漆黑一片的放映廳中，銀幕巨大得仿似要將自己覆蓋住。

學生最愛 周二特價場

阿曦印象最深的是學生時期會特意待星期二才去看電影，因當年每逢星期二戲院會有特價優惠。當時學生戲票約45元，假如星期二看電影，票價可能只需約30元。有趣的是，二人不約而同想起，縱使沙田區內有數間戲院，可是沙田UA6高峯時期曾有10個放映廳，屬少有的大型戲院。故區內居民仍非常喜歡到沙田UA看電影，「通常每逢有大片上映或假期檔，或星期六、日，就會排長龍購票。」小野指，有時候要排一小時才能成功購票。加上新城市廣場的通道都是用半身，甚至落地玻璃，在通道俯視，總會留意到樓下有多少人在排隊。有時候見到有人就算冒着大雨或猛烈陽光仍排隊購票，他也會好奇到底甚麼電影有如此大吸引力，於是走到戲院看看。

如過去經常逛新城市廣場的街坊，肯定聽過「東京新幹線」。一個被劃在商場地庫的小區，卻連同UA6成為區內青少年其中一個消閒地點。「你很難幻想又一城中，有一個類似葵涌廣場的小區。」那裏有約十間小店，售賣精品、漫畫等，吸引不少學生放學後就會去選購心水產品。加上其位置與UA6相近，令更多年輕人到這一帶購物和看電影，形成一個有趣的生態圈。

但是到2008年時，新城市廣場進行翻新工程。地庫所有商店也因此結業，UA6亦只剩下兩間放映廳。不過原來當時計劃擴建為更大型的戲院，包括建造新的IMAX戲院。「（居民）期待它裝修後會是一個很厲害的IMAX戲院。」小野表示到後期居民都留意到工人沒有再施工，開始流傳院商不會起新戲院，之後更有鬧鬼等傳聞。到2018年，戲院交由洲立（MCL）經營至今。

希爾頓睇戲 冇王管食炸雞

假如說UA6是一間主流商業戲院，那麼附近的希爾頓戲院就是一間貼地平民戲院。雖然現時戲院已經變成數間大大小小的店舖，但卻曾經是學生首選戲院，「如果你同時有UA和希爾頓的選擇，通常也會選擇到希爾頓看電影。因為票價較便宜。」阿曦講述學生時期的回憶。

希爾頓戲院很小，每間放映廳只有約30個位。小野形容在這間希爾頓戲院觀看電影，就如在學校電影室看短片。因為跟現時戲院設計不同，銀幕和第一排座位很近，幾乎沒有距離。而戲院職員不單止不會檢查觀眾有否帶其他食物進場，甚至不會阻止他們，阿曦提到曾經有人試過帶飯盒和炸雞內進。

六、七十年代的戲院，更是創作人直接攫取觀眾意見的地方。阿曦說，據一些電影業前輩所說，他們會到全港戲院星期六的午夜場錄音。例如喜劇就會錄下笑聲，對比情節跟觀眾反應有沒有出入。如果劇情得不到想像中的反應，就會連夜重新剪輯該段情節，再重新放映。

串流平台 無法取代

九十年代全港曾有過百間戲院，到2013年時減至只有45間，希爾頓戲院也在2006年時結業。雖然後期戲院數目曾經回升，但今年UA院線、元朗戲院及L cinema結業，現時全港戲院數目有約56間。然而還是有戲院無懼現時經濟環境，選擇重回街道，選址地舖開張。「近幾年已經很少看到在街上的戲院。」現時仍在街上的戲院已不多，例如北角新光戲院、旺角新寶戲院等。阿曦指高先戲院選址街上能夠改變大家一直的消費模式，讓大家不會只集中於商場內。其次她認為街上的戲院更能吸引到觀眾進場，例如當看到不少人排隊購票時，或多或少總會惹人關注。

然而，就算高先戲院嘗試用另一種方式與定位來吸引更多觀眾，也不能避免面對不同平台和同行競爭。阿曦表示數年前串流平台對戲院的影響已經有充足的討論，到現在她也認為沒有一種方法可以取代到戲院，「我們進入一個漆黑的環境感受光影，這一個半小時內是不能暫停觀影感受。」在戲院觀看電影是有一種神聖感，當觀眾習慣在戲院觀看電影，就可以重新塑造大眾對電影的尊重。

戲院又是否一定要如大家想像般，要坐在梳化上，聽着環迴立體聲的音效，才算一間好的戲院？阿曦指自己曾經見到有一間咖啡店企滿觀眾，他們願意為一套約90分鐘的電影企到完場。戲院就像一個供喜歡電影的人聚腳的地點，讓他們可以放任地討論電影。或者這類放映方法不會主流化，但這類新式觀影體驗卻可以讓人重新思考戲院是甚麼。或許戲院最重要的並不是規格，而是能否讓人重新專注電影本身。

戲院出現前，香港只有簡陋的戲棚。但當時不是用作放映電影，而是讓粵劇劇團表演。直到二十年代，普慶戲院重建，興建了一座獨立的建築物，不單止可以讓粵劇名伶繼續踏上台板，院方更添置了美國音響器材、大銀幕和新式座椅等，成為香港首代戲院。後來戲院如雨後春筍般越來越多，甚至在香港淪陷時，部份戲院仍有運作。

以前的戲院大部份也是獨立建於街道上，原因是當時的法例規定，戲院必須是一棟獨立的建築物，後來才放寬戲院上可以有其他建築。戲院歷史愛好者黃夏柏曾經訪問不同戲院從業員，出書介紹戲院的變化史。他稱到後期如又一城等大型商場落成，戲院才成為大型商場內其中一項標準設備。

分樓座堂座 前中後收費不同

現時最具歷史，同時仍在營運的戲院就是尖沙嘴海運嘉禾戲院和紅磡寶石戲院，分別在1969年和1970年開幕。我們跟黃夏柏走進寶石戲院，看看七十年代落成的戲院，跟現時有甚麼分別。

「它開業時有一些特定的規格，例如樓座 。」他指寶石戲院以前應該有兩層座位，現時的放映廳應是二樓樓座。銀幕前的欄河應是樓座邊緣。樓下則是堂座，座位數目可達樓座兩倍。不過他指以前堂座的位置較差，因通常沒有階梯式設計，容易被前排觀眾阻擋視線。堂座通常會再分前中後座，價格不同。「你可以想像，銀幕會在靠牆的遠方，整個戲院有過千座位，銀幕就要再大點。」他指以前會特意提早買戲票，因為前中後座雖然票價不同，但中座最後一行的視野，和後座前排的分別不大，所以提早購票便可以用較便宜的價錢，買到視野相若的座位。

舊時戲院通常可以容納較多觀眾，以1981年的數字顯示，港九新界均有戲院可以容納過千人。後來，戲院生意進入低迷期，部份戲院開始縮減一套戲的觀眾數目，如京都戲院在八十年代將三間容納約500名觀眾的放映廳，設立在三個樓層，是首度出現迷你戲院。

到九十年代，由於生意下跌，寶石戲院因同區有黃埔UA開業，便將座位縮減至四百多個，只保留樓座。黃夏柏表示，現時戲院放映廳的裝修跟舊時分別不大。以椅子為例，除了由乳膠座椅改為有座墊，整張椅子的外形基本上沒有不同。「在這裏你仍可以看到七十年代戲院的特色，座位間和行與行間也較窄。」

色情院線最終章 一飛無限睇

在八、九十年代，香港還有部份戲院只會放映三級片，如油麻地戲院，有些甚至可以組成色情戲院院線，如巨人院線。黃夏柏指最初這些戲院未必是想走這條路線。以沙田的翠鳳戲院為例，當時院方預計會播放「雙南線」內地電影，但由於爭不到播放首輪片，只能播次輪片，開業約四個月後，該戲院便改為只播放色情電影。其中一個原因是當時沙田區有數間戲院，令翠鳳的生存空間大大減少。這類戲院到九十年中後期開始踏入末路，當時部份戲院甚至推出「一飛無限睇」作招徠，「我想很多人也會記得巨人院線，它們有30元一張戲票看一整天。這是該類戲院最後的狀態。」

我們走進寶石的機房，看到現時的放映器材。黃夏柏稱還是菲林的年代時，一部放映機最多只能放映九盤菲林。有時候電影播放途中，需要等待工作人員更換下一盤菲林，或用第二部放映機接力播放。除此之外，戲院曾經要靠燃燒碳精棒產生光源，將菲林內容投影到銀幕上，菲林有一種成份是硝酸鹽，屬易燃物質，故工作人員需要十分小心處理火種，即使到現在機房仍然寫上「嚴禁吸煙」大字。

被問到為甚麼會知道那麼多關於戲院的周邊事，黃夏柏稱由小到大也很喜歡去戲院。小時候家住戲院對面，經常跟玩伴到戲院玩耍。長大後也十分喜歡看電影，因此跟戲院和電影結下了不解緣。後來見香港有很多高質素的影評，於是希望以另一個角度寫關於電影的文章，決定從戲院入手，嘗試分享自己對各間戲院的印象。約2007年，他發現香港舊戲院所剩無幾，便希望可以着手記錄不同戲院的歷史。「尋找、發掘、重組戲院的事，對我來說是一個很好的體驗。」

記者：麥景朗

攝影：洪輝進、張志孟

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！