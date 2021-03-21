美國睡眠期刊《Sleep Health》曾有文章建議成人每天睡7至9小時，即一生人約有三分一時間都在睡覺，對繁忙都市人來說實在奢侈。根據2003年香港大學民意研究計劃的「香港在職人士睡眠質量調查」，1,032名被訪者平均每天只睡約6小時。一般人尚且要犧牲睡眠時間來緊隨都市急速步伐，患渴睡症的人又如何保持着自己節奏又不被時間淹沒呢？

渴睡症患者Jun Rivers（廖醇祖）小時候上學會睡着、考試會睡着，也因經常在乘車時睡着，令他總要在總站下車再走路回家；長大後，他在會議中睡着，甚至連駕駛時都會睡着。「我額頭上沒有寫着『我有渴睡症』，我亦沒有主動提起，只有親近的人才知道。」 Jun難堪地笑說，睡意總會在日常生活中突襲，令他尷尬或令別人誤會，「尤其是上物理課，因為有很多要想像的東西，說到宇宙、地心吸力，說到很遠，我一閉眼想像的時候就會睡着。」物理老師見狀，憤怒得扯着他的校服衣領轟他出課室外。不要以為Jun常常在上課、考試時睡覺便一定念書不成，其實他是一名高材生，在香港中學畢業後到美國留學，更是哈佛大學的建築系碩士，現與日籍太太及5歲兒子暫居日本。

感受睡眠需要 想有難忘一覺

Jun是香港首間膠囊旅館「眠舍」創辦人，今年在日本創立車中泊（車上住宿）公司「浮雲」，兩門生意都是圍繞睡眠這個主題，患渴睡症的他比一般人更加感受到睡眠的需要。「我有一個習慣，喜歡問人瞓覺瞓成點，這生中最難忘的一覺是怎樣。」 Jun去年問過日本合夥人的媽媽，60多歲的她，最難忘的一覺是年輕時與四名女性友人一起旅行，玩至筋疲力盡回到旅館，排排躺在榻榻米上，但仍不捨得睡，在漆黑中聊天，由原本四把聲，聊着聊着減至三把、兩把聲音，最後只剩下一把聲音自言自語。「與家人同住也好，有甚麼機會聊天聊到通宵達旦？」他希望用車中泊這樣的機會，製造伯母那種通宵聊天的人生回憶。

「如果我睡得少於7小時，第二天就一定會午睡。有時睡着了自己都不知道，很多時候所謂的短暫睡眠會不斷發生。我有掙扎過，嘗試令自己不要常常睡着，因為真的很失禮。」 Jun笑道，渴睡症屬罕見的睡眠疾病，每一萬個香港人中只有三名患者，患者上一秒仍然睜着雙眼，下一秒就可能已經睡着甚至發夢，或是肌肉突然無力癱軟好像想跌倒。

冇根治方法 早睡早起+晏覺

渴睡症暫未有確切成因，亦未有根治方法，可能與遺傳基因缺乏保持清醒的物質有關，Jun當年在大學老師勸導下看醫生，終於證實是渴睡症。「對家人說我患渴睡症時，他們說『哦原來你都是』，才發現我媽媽和爸爸都有渴睡症，家人都是很容易睡着的，連我姑姐也是。」 Jun苦笑道，因為家人都有睡眠問題，所以父母要他從小養成早睡早起習慣，直到現時36歲，晚上10時前便跟兒子一起睡覺，清晨5時起床工作，幾乎沒有夜生活。「有些人靠通宵看足球或是到酒吧結交朋友，我卻較少，我的朋友多年來都是一起打球、行山、露營。」現時Jun靠着早睡早起及每天午睡15分鐘，成功克服渴睡困擾，日常生活已鮮有受影響，但出席一些重要會議或場合前，都會服用醫生開的藥提神。

「日本人覺得加班天經地義，好像香港人那樣，我發現香港與東京的失眠或睡眠不足情況很接近。」根據日本厚生勞動省2017年調查，有40%國民每天睡不到6小時，不眠不休地工作成為上班族勤奮的證明。Jun的日本夥伴平岡正德先生就深有體會，雖然他以前的工時是朝九晚六，但他會提早一小時回到公司，「上司還在加班，下屬卻先回去，這種事有點困難，會變得內疚，因此即使手頭已沒有工作，都會假裝有工作變成加班，不過最近一些公司開始逐漸改變，不再有這種風氣。」

記者：梁中勝、風信子

攝影：彭希文

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